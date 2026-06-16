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Главная Транспорт В Европе пересмотрели правила для пассажиров авиарейсов: что нужно знать

В Европе пересмотрели правила для пассажиров авиарейсов: что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 14:43
В ЕС вступят в силу новые правила полетов: в чём пошли навстречу пассажирам
Пассажиры проходят регистрацию на рейс. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Спустя более 10 лет Совет ЕС и Европарламент наконец-то достигли соглашения о правах пассажиров авиарейсов. В частности, были приняты важные положения, касающиеся компенсаций и ручной клади. Авиакомпаниям станет сложнее манипулировать ценами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

В Европе приняли новые правила для пассажиров самолетов

Согласно новым правилам, пассажиры и в дальнейшем смогут бесплатно перевозить ручную кладь. Кроме того, путешественники имеют право на финансовую компенсацию в случае задержки рейса более чем на три часа.

Ранее путешественникам компенсировали задержку в размере от 250 до 600 евро. Согласно новым законам, авиакомпании будут выплачивать 300 евро за рейсы на расстояние более 3 500 километров и 600 евро — за задержки более четырех часов и полную отмену рейса.

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Новые правила также полностью отменили плату за ручную кладь. Пассажиры имеют право взять на борт без каких-либо доплат одну личную вещь размером 40×30×15 см и один небольшой предмет на колесиках, например, небольшую сумку или рюкзак.

Кроме того, авиакомпании, посредников и поисковые порталы обязали всегда отображать стоимость авиабилета с учетом ручной клади в начале процесса бронирования.

После вступления в силу нового закона в 2027 году авиакомпании должны будут включать в стандартную стоимость билета как небольшой личный предмет, так и более крупную ручную кладь.

Изменения, вероятно, приведут к повышению цен на билеты, особенно у бюджетных перевозчиков, которые в настоящее время взимают дополнительную плату за ручную кладь.

Новые правила вступят в силу в 2027 году.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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