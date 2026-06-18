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Главная Транспорт Отменено 527 рейсов: россияне застряли в аэропорту из-за атаки дронов

Отменено 527 рейсов: россияне застряли в аэропорту из-за атаки дронов

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 11:34
Атака беспилотников на Москву: отменено более 500 рейсов, закрыты аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский"
Россияне застряли в московском аэропорту. Фото: российские СМИ

Из-за массированной атаки украинских беспилотников на Москву в аэропортах российской столицы задержано и отменено более 527 рейсов. Залы ожидания заполнены уставшими и напуганными россиянами, которым ещё предстоит долго ждать посадки.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Закрытые аэропорты в РФ

Московские аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" закрыты для приёма и вылета самолётов. Тысячи россиян застряли в ожидании своего рейса.

По данным российских Telegram-каналов, во Внуково задержано 31 рейс на вылет, ещё 3 отменено. На прилет задержано 3 самолета, отменено 5 рейсов.

В Шереметьево задержано 67 вылетающих рейсов, около 98 — прилетающих.

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В Домодедово на прилет задержаны 27 самолетов, один рейс отменен. На вылет задержаны 12 рейсов, еще два отменены.

В Жуковском на вылет отменен один рейс. На прилет задержаны шесть, еще один отменен.

На этом фоне авиакомпании призвали пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, мощные ударные беспилотники во время ночной и утренней атаки устроили масштабный пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Он обеспечивает более трети всего топливного рынка российской столицы. Также горит крупный ТЦ "Садовод".

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что после ударов дронов горит нефтебаза "Лукойла" в Краснодарском крае России. Именно эта база напрямую снабжает бензином все автозаправочные станции региона.

авиарейсы аэропорты Москва
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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