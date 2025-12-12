Видео
Главная Транспорт Пассажир авиарейса пытался выпрыгнуть из самолета — что произошло

Пассажир авиарейса пытался выпрыгнуть из самолета — что произошло

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 15:57
Пассажир пытался выпрыгнуть из самолета — детали
Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Пассажир китайской авиакомпании Cathay Pacific напугал других, когда пытался открыть дверь самолета прямо во время полета. Нарушителя задержали в аэропорту Гонконга, на него открыли уголовное дело за попытку нарушить безопасность на воздушном судне.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Инцидент в самолете авиакомпании Cathay Pacific

В среду, 10 декабря, 20-летний пассажир якобы попытался открыть дверь самолета рейса CX811 авиакомпании Cathay Pacific. Его арестовала полиция Гонконга из-за нарушения Закона об авиационной безопасности.

"Наш бортпроводник немедленно отреагировал на ситуацию, проверил двери, чтобы убедиться, что они надежно закрыты, и сообщил об инциденте соответствующим органам и полиции", — сообщили в авиакомпании Cathay Pacific.

В компании добавили, что рейс следовал из Бостона в Гонконг. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, и самолет благополучно приземлился.

Ранее мы писали, что один из крупнейших производителей Airbus столкнулся с проблемами из-за плохого качества металлических панелей на некоторых самолетах A320.

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

авиарейсы правила транспорт нарушения инцидент
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
