Пассажир пытался выпрыгнуть из самолета — детали

Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Пассажир китайской авиакомпании Cathay Pacific напугал других, когда пытался открыть дверь самолета прямо во время полета. Нарушителя задержали в аэропорту Гонконга, на него открыли уголовное дело за попытку нарушить безопасность на воздушном судне.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент в самолете авиакомпании Cathay Pacific

В среду, 10 декабря, 20-летний пассажир якобы попытался открыть дверь самолета рейса CX811 авиакомпании Cathay Pacific. Его арестовала полиция Гонконга из-за нарушения Закона об авиационной безопасности.

"Наш бортпроводник немедленно отреагировал на ситуацию, проверил двери, чтобы убедиться, что они надежно закрыты, и сообщил об инциденте соответствующим органам и полиции", — сообщили в авиакомпании Cathay Pacific.

В компании добавили, что рейс следовал из Бостона в Гонконг. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, и самолет благополучно приземлился.

