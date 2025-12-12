Пасажир намагався вистрибнути з літака — деталі

Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

Пасажир китайської авіакомпанії Cathay Pacific налякав інших, коли намагався відкрити двері літака просто під час польоту. Порушника затримали в аеропорту Гонконгу, на нього відкрили кримінальну справу за спробу порушити безпеку на повітряному судні.

Про це пише Daily Mail.

Інцидент в літаку авіакомпанії Cathay Pacific

У середу, 10 грудня, 20-річний пасажир нібито спробував відкрити двері літака рейсу CX811 авіакомпанії Cathay Pacific. Його заарештувала поліція Гонконгу через порушення Закону про авіаційну безпеку.

"Наш бортпровідник негайно відреагував на ситуацію, перевірив двері, щоб переконатися, що вони надійно зачинені, і повідомив про інцидент відповідним органам та поліції", — повідомили в авіакомпанії Cathay Pacific.

В компанії додали, що рейс прямував з Бостона до Гонконгу. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, і літак благополучно приземлився.

