Пасажир авіарейсу намагався вистрибнути з літака — що сталось

Пасажир авіарейсу намагався вистрибнути з літака — що сталось

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 15:57
Пасажир намагався вистрибнути з літака — деталі
Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

Пасажир китайської авіакомпанії Cathay Pacific налякав інших, коли намагався відкрити двері літака просто під час польоту. Порушника затримали в аеропорту Гонконгу, на нього відкрили кримінальну справу за спробу порушити безпеку на повітряному судні.

Про це пише Daily Mail.

Інцидент в літаку авіакомпанії Cathay Pacific

 У середу, 10 грудня,  20-річний пасажир нібито спробував відкрити двері літака рейсу CX811 авіакомпанії Cathay Pacific. Його заарештувала поліція Гонконгу через порушення Закону про авіаційну безпеку.

"Наш бортпровідник негайно відреагував на ситуацію, перевірив двері, щоб переконатися, що вони надійно зачинені, і повідомив про інцидент відповідним органам та поліції", — повідомили в авіакомпанії Cathay Pacific. 

В компанії додали, що рейс прямував з Бостона до Гонконгу. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, і літак благополучно приземлився.

Раніше ми писали, що один з найбільших виробників Airbus зіткнувся з проблемами через погану якість металевих панелей на деяких літаках A320.

Також експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
