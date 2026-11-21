Мужчина приехал в аэропорт. Фото: Magnific

Украинцы, которые добираются до аэропортов Польши на собственных автомобилях, могут существенно сэкономить на парковке. В некоторых аэропортах на зимний сезон снизили цены. Также для водителей, оставляющих машину на несколько дней, действуют дополнительные предложения. Разница в тарифах между польскими аэропортами достигает нескольких сотен злотых.

Как заплатить меньше за парковку перед вылетом, рассказывает Новини.LIVE.

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Какие скидки на парковку действуют в аэропортах Польши

В аэропорту Катовице-Пижовице ввели специальные зимние тарифы для водителей. Акция действует с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2027 года и позволяет дешевле оставить автомобиль на несколько дней или даже на две недели.

Самые выгодные предложения действуют на парковках P4 и P5:

6–8 дней — от 89 злотых вместо обычных 139 злотых за неделю.

13–15 дней — от 129 злотых.

На парковке P2 цены немного выше:

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6–8 дней — 129 злотых.

13–15 дней — 179 злотых.

Зимние тарифы распространяются только на P2, P4 и P5. На стоянках P1 и Premium цены остаются прежними.

В аэропорту также увеличили количество парковочных мест. После расширения парковки P5 их стало 8 400, а к концу 2026 года планируется довести общее количество до 8 800.

Как получить дополнительную скидку до 30%

Помимо зимних тарифов, в аэропорту Катовице есть и другие предложения для водителей. Например, если оставить автомобиль более чем на шесть дней, можно получить:

20% скидки на парковке P1.

30% скидки на парковке P2.

Еще один способ сэкономить — забронировать место через интернет. При онлайн-бронировании предусмотрена скидка 5%. Отдельные льготные условия действуют для владельцев Karta Dużej Rodziny. Однако в этом случае воспользоваться другими акциями уже не получится.

Где еще можно сэкономить на парковке

Рядом с крупными аэропортами работают частные стоянки, которые часто предлагают более низкие цены, чем паркинги непосредственно у терминалов. Обычно они расположены в 5–10 минутах езды от аэропорта. Стоимость парковки там может быть в 2–4 раза ниже. Больше всего сэкономить можно, если бронировать место заранее через специальные сервисы и использовать промокоды.

Есть промежуточный вариант — экономичные парковки официальных операторов. Например, в Кракове такая площадка расположена примерно в 350 метрах от терминала, но уже за пределами территории аэропорта. Неделя парковки там стоит 200 злотых, тогда как на стоянках P2 и P3 возле аэровокзала — 280 злотых.

Сколько стоит парковка в аэропортах Польши

По тарифам на начало ноября 2026 года оставить автомобиль на неделю можно было по следующим ценам:

Катовице — 89 злотых на P4 или P5 по зимнему тарифу. Обычная цена — 139 злотых.

Варшава-Модлин — не более 120 злотых на P6.

Жешув — 149 злотых на P2 или P3.

Люблин — 150 злотых в секторах A или B.

Краков — 280 злотых на P2 или P3.

Варшава-Шопена — 440 злотых на P4.

Таким образом, зимой самым дешевым из этих шести аэропортов становится Катовице. Неделя парковки здесь обходится на 351 злотый дешевле, чем на самой дешевой официальной стоянке аэропорта Шопена.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как недорого добраться до аэропорта Жешува. Из центра города можно доехать на электричке POLREGIO за 4,30 злотых всего за 18 минут. Пассажирам с утренними рейсами лучше приехать накануне, ведь украинские поезда могут задерживаться на несколько часов.

Также Новини.LIVE рассказывали, как избежать лишнего ожидания перед авиаперелетом. Приложение Flighty само рассчитывает, когда отправляться в аэропорт, учитывая пробки, регистрацию, багаж и паспортный контроль. Оно также отправляет напоминания о выезде, чтобы путешественники успели на рейс и не приезжали слишком рано.