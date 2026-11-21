Чоловік приїхав до аеропорту. Фото: Magnific

Українці, які подорожують до аеропортів Польщі на власних автомобілях, можуть суттєво заощадити на паркуванні. У деяких летовищах на зимовий сезон знизили ціни. Також для водіїв, які залишають машину на кілька днів, діють додаткові пропозиції. Різниця в тарифах між польськими аеропортами сягає кількох сотень злотих.

Як заплатити менше за паркування перед вильотом, розповідає Новини.LIVE.

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Які знижки на паркування діють в аеропортах Польщі

В аеропорту Катовіце-Пижовіце запровадили спеціальні зимові тарифи для водіїв. Акція діє з 1 листопада 2026 року до 31 березня 2027 року та дозволяє дешевше залишити автомобіль на кілька днів або навіть на два тижні.

Найвигідніші пропозиції діють на парковках P4 та P5:

6–8 днів — від 89 злотих замість звичайних 139 злотих за тиждень.

13–15 днів — від 129 злотих.

На парковці P2 ціни трохи вищі:

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6–8 днів — 129 злотих.

13–15 днів — 179 злотих.

Зимові тарифи поширюються лише на P2, P4 та P5. На стоянках P1 і Premium ціни залишаються звичайними.

В аеропорту також збільшили кількість паркувальних місць. Після розширення парковки P5 їх стало 8 400, а до кінця 2026 року планують довести загальну кількість до 8 800.

Як отримати додаткову знижку до 30%

Окрім зимових тарифів, в аеропорту Катовіце є інші пропозиції для водіїв. Наприклад, якщо залишити автомобіль більш ніж на шість днів, можна отримати:

20% знижки на парковці P1.

30% знижки на парковці P2.

Ще один спосіб заощадити — забронювати місце через інтернет. За онлайн-бронювання передбачена знижка 5%. Окремі пільгові умови діють для власників Karta Dużej Rodziny. Однак у цьому випадку скористатися іншими акціями вже не вийде.

Де ще можна заощадити на паркуванні

Поблизу великих аеропортів працюють приватні стоянки, які часто пропонують нижчі ціни, ніж паркінги безпосередньо біля терміналів. Зазвичай вони розташовані за 5–10 хвилин їзди від аеропорту. Вартість паркування там може бути у 2–4 рази нижчою. Найбільше заощадити можна, якщо бронювати місце заздалегідь через спеціальні сервіси та використовувати промокоди.

Є проміжний варіант — економічні парковки офіційних операторів. Наприклад, у Кракові такий майданчик розташований приблизно за 350 метрів від терміналу, але вже поза територією аеропорту. Тиждень паркування там коштує 200 злотих, тоді як на стоянках P2 та P3 біля аеровокзалу — 280 злотих.

Скільки коштує паркування в аеропортах Польщі

За тарифами на початок листопада 2026 року, залишити автомобіль на тиждень можна було за такими цінами:

Катовіце — 89 злотих на P4 або P5 за зимовим тарифом. Звичайна ціна — 139 злотих.

Варшава-Модлін — не більше 120 злотих на P6.

Жешув — 149 злотих на P2 або P3.

Люблін — 150 злотих у секторах A або B.

Краків — 280 злотих на P2 або P3.

Варшава-Шопена — 440 злотих на P4.

Таким чином, узимку найдешевшим серед цих шести аеропортів стає Катовіце. Тиждень паркування тут коштує на 351 злотий менше, ніж на найдешевшій офіційній стоянці аеропорту Шопена.

Раніше Новини.LIVE писали, як недорого дістатися до аеропорту Жешува. Із центру міста можна доїхати електричкою POLREGIO за 4,30 злотих усього за 18 хвилин. Пасажирам із ранковими рейсами краще приїхати напередодні, адже українські потяги можуть затримуватися на кілька годин.

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