Пассажиры в зоне ожидания. Фото: Magnific

Не всем известно, что ждать рейс в аэропорту можно гораздо комфортнее. Пассажиры могут отдохнуть в бизнес-зале, выпить кофе, перекусить или поработать в спокойной обстановке. Иногда за такой отдых даже не придется платить. Владельцам премиальных карт Visa доступны лаунджи в аэропортах разных стран мира. Но для этого нужно выполнить определенные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Visa.

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Кто может бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах

Программа DragonPass открывает владельцам премиальных карт Visa доступ к более чем 1200 бизнес-залам по всему миру. Visa начала сотрудничество с DragonPass 1 октября 2024 года. Тогда компания сменила предыдущего партнера, а старые членства перестали действовать. Теперь для входа в бизнес-залы используется цифровой доступ через телефон.

Количество бесплатных посещений зависит от типа карты:

Visa Platinum и Visa Platinum Business — 2 посещения в год;

Visa Signature и Visa Signature Business — 10 посещений в год;

Visa Infinite — неограниченное количество.

Но банки могут устанавливать дополнительные требования к лимиту расходов перед поездкой. Например, для карт:

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Visa Platinum — необходимо потратить на покупки от 10 000 гривен;

Visa Signature — от 20 000 гривен;

Visa Infinite — от 30 000 гривен.

Банк проверяет ваши расходы за 35 дней до вылета. Но покупки, сделанные в последние 5 дней перед поездкой, могут не учесть и отказать в бесплатном доступе.

Как бесплатно попасть в бизнес-зал DragonPass

Для входа требуется QR-код. Его можно получить в приложении Visa Airport Companion или через чат-бот Visa Concierge.

Как воспользоваться услугой:

Загрузите приложение Visa Airport Companion из App Store или Google Play. Зарегистрируйте свою премиальную карту Visa. Найдите нужный аэропорт и выберите бизнес-зал. Нажмите кнопку "Войти". Перейдите в раздел "Членство", чтобы получить цифровой доступ.

Когда прибудете в бизнес-зал, предъявите код на стойке регистрации. Сотрудник отсканирует его и проверит, имеете ли вы право на посещение.

В приложении Visa Airport Companion также можно найти список доступных бизнес-залов и просмотреть информацию о них.

Когда за посещение бизнес-зала возьмут деньги

Если вы уже использовали все свои посещения или не выполнили требования банка по расходам, за вход придется заплатить. Одно платное посещение стоит 32 доллара США. Столько же стоит вход для гостя, которого владелец премиальной карты хочет привести с собой. Деньги автоматически списываются с карточного счета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что произойдет на борту самолета, если пассажиры оставят телефоны без режима полета. Сигналы смартфонов иногда создают помехи в аудиосистемах и мешают пилотам слышать диспетчеров. Поэтому во время взлета и посадки лучше выполнять просьбы экипажа и соблюдать правила авиакомпании.

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