Пасажири в зоні очікування. Фото: Magnific

Не всім відомо, що чекати на рейс в аеропорту можна набагато комфортніше. Пасажири можуть відпочити в бізнес-залі, випити кави, перекусити чи попрацювати в спокійній обстановці. Іноді за такий відпочинок навіть не доведеться платити. Власникам преміальних карток Visa доступні лаунжі в аеропортах різних країн світу. Але для цього потрібно виконати певні умови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Visa.

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Хто може безкоштовно відвідувати бізнес-зали в аеропортах

Програма DragonPass відкриває власникам преміальних карток Visa доступ до понад 1200 бізнес-залів у всьому світі. Visa почала працювати з DragonPass 1 жовтня 2024 року. Тоді компанія змінила попереднього партнера, а старі членства перестали діяти. Тепер для входу до бізнес-залів використовують цифровий доступ через телефон.

Кількість безкоштовних відвідувань залежить від типу картки:

Visa Platinum та Visa Platinum Business — 2 відвідування на рік;

Visa Signature та Visa Signature Business — 10 відвідувань на рік;

Visa Infinite — необмежена кількість.

Але банки можуть встановлювати додаткові вимоги до ліміту витрат перед поїздкою. Наприклад, для карток:

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Visa Platinum — треба витратити на покупки від 10000 гривень;

Visa Signature — від 20 000 гривень;

Visa Infinite — від 30 000 гривень.

Банк перевіряє ваші витрати за 35 днів до вильоту. Але покупки, зроблені в останні 5 днів перед поїздкою, можуть не врахувати і відмовити у безкоштовному вході.

Як безкоштовно потрапити до бізнес-залу DragonPass

Для входу потрібен QR-код. Його можна отримати в застосунку Visa Airport Companion або через чатбот Visa Concierge.

Як скористатися послугою:

Завантажте Visa Airport Companion з App Store або Google Play. Зареєструйте свою преміальну картку Visa. Знайдіть потрібний аеропорт і виберіть бізнес-зал. Натисніть кнопку "Увійти". Передіть до розділу "Членство", щоб отримати цифровий доступ.

Коли прийдете до бізнес-залу, покажіть код на стійці реєстрації. Працівник його відсканує та перевірить, чи доступне вам відвідування.

У Visa Airport Companion також можна знайти список доступних бізнес-залів і переглянути інформацію про них.

Коли за відвідування бізнес-залу візьмуть гроші

Якщо ви вже використали всі свої відвідування або не виконали вимоги банку щодо витрат, за вхід доведеться заплатити. Один платний візит коштує 32 долари США. Стільки ж коштує вхід для гостя, якого власник преміальної картки хоче провести з собою. Гроші автоматично списують з карткового рахунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що станеться на борту літака, якщо пасажири залишать телефони без режиму авіапольоту. Сигнали смартфонів іноді створюють перешкоди в аудіосистемах і заважають пілотам чути диспетчерів. Тому під час зльоту та посадки краще виконувати прохання екіпажу й дотримуватися правил авіакомпанії.

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