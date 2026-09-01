Путешествие на самолете: правила полетов с грудным ребенком в сентябре 2026 года

Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Организация отдыха с маленькими детьми может доставить немало хлопот. Правила авиакомпаний относительно путешествий с малышами различаются. Однако в большинстве случаев родители имеют право взять с собой на борт больше вещей без доплаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы tanya_ivanikhina_ в соцсети TikTok.

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Правила полетов с малышами

Стюардесса объяснила, что путешествие с младенцем ничем не отличается от поездки без него, просто пассажиры могут дополнительно взять с собой ещё один рюкзак с вещами и детскую коляску.

Стоит учесть, что детской коляской можно пользоваться до входа в самолет. Однако если он складывается до размеров ручной клади — вы можете взять его в салон самолета и положить на верхнюю полку. Колясками большего размера можно пользоваться только до входа в самолет.

"Вы оставляете его у входных дверей в самолет, а затем забираете коляску у выхода из самолета, то есть как только вы выходите из самолета. Как это работает? Сотрудник возьмет вашу коляску, положит её последней в багажное отделение и закроет его. А другой сотрудник откроет багажное отделение в другом аэропорту после прилета, достанет багажную тележку и принесет вам к выходу", — рассказала бортпроводница.

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Стюардесса отметила, что все работники авиации понимают, как малышам нужно много всего — влажные салфетки, подгузники, бутылочка для кормления. Поэтому без каких-либо доплат родители могут взять с собой рюкзак со всем необходимым для малыша.

Стюардесса также порекомендовала одевать себя и ребенка послойно, ведь в самолете может быть как жарко, так и холодно.

Она посоветовала кормить младенцев именно во время взлёта и посадки самолёта — потому что нужно глотать, чтобы не заложило ушки. Лор-врачи также рекомендуют дополнительно прикрывать ушки руками.

Стюардесса добавила, что для детей постарше стоит взять с собой в самолет раскраски, книжки, мультфильмы и всё, чем интересуется ваш ребёнок, чтобы ему было интереснее проводить время в самолёте.

Ранее Новини.LIVE рассказали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

Также Новини.LIVE писали, стоит ли обматывать чемодан прозрачной пленкой. Действительно ли она хорошо защищает от пыли и грязи и может уберечь от сильного удара. Однако путешественникам не стоит надеяться, что такая защита отпугнет преступников.