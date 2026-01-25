Рейс самолетом в 2026 году — из-за каких предметов могут не пустить на борт

Пасажирка в самолете. Фото: Pexels

Начало нового года — идеальное время для бронирования отпуска, поскольку часто можно "урвать" билеты с огромными скидками. Хотя жариться на солнышке и пить освежающие коктейли очень приятно, упаковка вещей это всегда стрессово. Путешественникам стоит учесть, что существует широкий список предметов, которые строго запрещено брать с собой в самолет.

Жидкости

Емкости для жидкостей не должны превышать 100 мл. Любые жидкости, превышающие этот лимит, должны быть помещены в багаж, перевозимый в багажном отсеке. Путешественники, которые перевозят жидкости объемом до 100 мл в ручной клади, должны поместить их в прозрачный пластиковый пакет, который закрывается. Общий объем не должен превышать 1 литр.

Зажигалки

Пассажиры могут брать на борт самолета только одну зажигалку, которую следует положить в пластиковый пакет с застежкой, который необходимо держать при себе в течение всего полета. Запрещено класть зажигалку в багаж, перевозимый в багажном отсеке, или в ручную кладь после прохождения контроля.

Спортивное снаряжение

В перечень запрещенных предметов входят бейсбольные, софтбольные и крикетные биты, клюшки для гольфа, дротики, палки для ходьбы/пеших прогулок, катапульты, огнестрельное оружие (включая его реплики), гарпуны или ружья для подводной охоты, арбалеты или снаряжение для боевых искусств.

Рабочие инструменты

К запрещенным предметам относятся инструменты с лезвием или рукояткой длиной более 6 см, дрели и сверла, ножи Stanley, пилы, отвертки, молотки, плоскогубцы, гаечные ключи или гаечные ключи, болтовые или гвоздевые пистолеты, ломы и паяльные лампы.

Химические и токсичные вещества

К таким веществам относятся окислители и органические пероксиды, кислоты и щелочи, коррозионные вещества или отбеливатели, автомобильные аккумуляторы и топливные системы, спреи для самообороны, радиоактивные материалы, яды, биологически опасные вещества, материалы, которые могут самовоспламеняться, и огнетушители.

