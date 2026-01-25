Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Не пустят на рейс — какие вещи нельзя брать в самолет

Не пустят на рейс — какие вещи нельзя брать в самолет

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 10:12
Рейс самолетом в 2026 году — из-за каких предметов могут не пустить на борт
Пасажирка в самолете. Фото: Pexels

Начало нового года — идеальное время для бронирования отпуска, поскольку часто можно "урвать" билеты с огромными скидками. Хотя жариться на солнышке и пить освежающие коктейли очень приятно, упаковка вещей это всегда стрессово. Путешественникам стоит учесть, что существует широкий список предметов, которые строго запрещено брать с собой в самолет.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Жидкости

Емкости для жидкостей не должны превышать 100 мл. Любые жидкости, превышающие этот лимит, должны быть помещены в багаж, перевозимый в багажном отсеке. Путешественники, которые перевозят жидкости объемом до 100 мл в ручной клади, должны поместить их в прозрачный пластиковый пакет, который закрывается. Общий объем не должен превышать 1 литр.

Зажигалки

Пассажиры могут брать на борт самолета только одну зажигалку, которую следует положить в пластиковый пакет с застежкой, который необходимо держать при себе в течение всего полета. Запрещено класть зажигалку в багаж, перевозимый в багажном отсеке, или в ручную кладь после прохождения контроля.

Спортивное снаряжение

В перечень запрещенных предметов входят бейсбольные, софтбольные и крикетные биты, клюшки для гольфа, дротики, палки для ходьбы/пеших прогулок, катапульты, огнестрельное оружие (включая его реплики), гарпуны или ружья для подводной охоты, арбалеты или снаряжение для боевых искусств.

Рабочие инструменты

К запрещенным предметам относятся инструменты с лезвием или рукояткой длиной более 6 см, дрели и сверла, ножи Stanley, пилы, отвертки, молотки, плоскогубцы, гаечные ключи или гаечные ключи, болтовые или гвоздевые пистолеты, ломы и паяльные лампы.

Химические и токсичные вещества

К таким веществам относятся окислители и органические пероксиды, кислоты и щелочи, коррозионные вещества или отбеливатели, автомобильные аккумуляторы и топливные системы, спреи для самообороны, радиоактивные материалы, яды, биологически опасные вещества, материалы, которые могут самовоспламеняться, и огнетушители.

Ранее мы писали про аэропорт Кракова в Польше и честные отзывы пассажиров.

Также мы сообщали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

авиарейсы самолет правила путешествие запреты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации