Azul анонсувала проїзні — доступні напрямки та ціни

Літак Azul. Фото: azul.com

Щоб подивитись Бразилію, вам не вистачить тижневої подорожі. Від пляжів Ріо-де-Жанейро і модерністської архітектури Бразиліа до дикої природи Амазонії — в цій країні неймовірна кількість цікавих локацій. Тепер Бразилія стане доступнішою — з'являться авіапроїзні Azul Brazil Air Pass, завдяки яким буде вигідно літати по країні.

Про це повідомляє Euronews.

Реклама

Читайте також:

Чи варто купувати Azul Brazil Air Pass

Через відсутність міжміських поїздів в Бразилії найпростіший і найшвидший спосіб подорожувати — це літак. Новий проїзний квиток зробить мандрівки не лише доступнішими, а й простішими.

Azul Brazil Air Pass дозволяє пасажирам купувати квитки на кілька внутрішніх рейсів за єдиною ціною. Він був запущений бразильською авіакомпанією Azul у партнерстві з Visit Brasil.

Azul Brazil Air Pass покриває перельоти:

до чотирьох пунктів призначення протягом двох тижнів за 400 євро;

до восьми пунктів призначення протягом 30 днів за 500 євро.

Мандрівники, які придбали проїзний, можуть самостійно обирати бажані напрямки та дати. Турагенти зможуть забронювати місця на цих рейсах навіть до стягнення оплати.

За окрему доплату також можна мандрувати не лише літаками Azul.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії пропонують в меню млинці з ікрою та інші вишуканні ресторанні страви.

Також писали, що пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені платити за два місця через свою вагу.