Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Одна з країн запускає авіапроїзні — куди можна буде вигідно дістатись

Одна з країн запускає авіапроїзні — куди можна буде вигідно дістатись

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 21:55
Azul анонсувала проїзні — доступні напрямки та ціни
Літак Azul. Фото: azul.com

Щоб подивитись Бразилію, вам не вистачить тижневої подорожі. Від пляжів Ріо-де-Жанейро і модерністської архітектури Бразиліа до дикої природи Амазонії — в цій країні неймовірна кількість цікавих локацій. Тепер Бразилія стане доступнішою — з'являться авіапроїзні Azul Brazil Air Pass, завдяки яким буде вигідно літати по країні.

Про це повідомляє Euronews.

Реклама
Читайте також:

Чи варто купувати Azul Brazil Air Pass

Через відсутність міжміських поїздів в Бразилії найпростіший і найшвидший спосіб подорожувати — це літак. Новий проїзний квиток зробить мандрівки не лише доступнішими, а й простішими.

Azul Brazil Air Pass дозволяє пасажирам купувати квитки на кілька внутрішніх рейсів за єдиною ціною. Він був запущений бразильською авіакомпанією Azul у партнерстві з Visit Brasil.

Azul Brazil Air Pass покриває перельоти:

  • до чотирьох пунктів призначення протягом двох тижнів за 400 євро;
  • до восьми пунктів призначення протягом 30 днів за 500 євро.

Мандрівники, які придбали проїзний, можуть самостійно обирати бажані напрямки та дати. Турагенти зможуть забронювати місця на цих рейсах навіть до стягнення оплати.

За окрему доплату також можна мандрувати не лише літаками Azul.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії пропонують в меню млинці з ікрою та інші вишуканні ресторанні страви.

Також писали, що пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені платити за два місця через свою вагу.

авіарейси авіаквитки подорож Бразилія економія проїзд
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації