Как бесплатно получить еще одно место в самолете — советы от путешественницы

Авиакомпании это скрывают — как получить еще место в самолете
Одной из худших сторон перелетов является отсутствие личного пространства, из-за чего часто приходится сидеть бок о бок с незнакомцем. Однако одна из опытных путешественниц рассказала, что почти всегда получает свободное место в самолете благодаря простым шагам, которые она делает перед посадкой.
Об этом пишет Daily Express.
Бесплатное место в самолете
Туристка рассказала, что один из самых простых способов получить дополнительное пространство во время полета заключается в выборе правильного дня для путешествия. В частности, в понедельник, пятницу и воскресенье рейсы все почти забиты и получить свободное место нереально. Лучше перенести вылет на "более спокойный день" — на вторник или среду.
В день вылета путешественница советует во время регистрации на рейс обратиться к персоналу в аэропорту, чтобы узнать, есть ли свободные места у прохода.
"Во время регистрации будьте вежливыми и спросите, есть ли места, рядом с которыми свободно. Персонал часто видит более точную схему размещения пассажиров, чем та, которую получают пассажиры", — добавила она.
