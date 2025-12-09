Видео
Главная Транспорт Авиакомпании это скрывают — как получить еще место в самолете

Авиакомпании это скрывают — как получить еще место в самолете

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 07:55
Как бесплатно получить еще одно место в самолете — советы от путешественницы
Пассажиры в самолете. Фото: pexels.com

Одной из худших сторон перелетов является отсутствие личного пространства, из-за чего часто приходится сидеть бок о бок с незнакомцем. Однако одна из опытных путешественниц рассказала, что почти всегда получает свободное место в самолете благодаря простым шагам, которые она делает перед посадкой.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Бесплатное место в самолете

Туристка рассказала, что один из самых простых способов получить дополнительное пространство во время полета заключается в выборе правильного дня для путешествия. В частности, в понедельник, пятницу и воскресенье рейсы все почти забиты и получить свободное место нереально. Лучше перенести вылет на "более спокойный день" — на вторник или среду.

В день вылета путешественница советует во время регистрации на рейс обратиться к персоналу в аэропорту, чтобы узнать, есть ли свободные места у прохода.

"Во время регистрации будьте вежливыми и спросите, есть ли места, рядом с которыми свободно. Персонал часто видит более точную схему размещения пассажиров, чем та, которую получают пассажиры", — добавила она.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
