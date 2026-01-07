Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Одна из стран Азии разработала скоростные поезда нового поколения

Одна из стран Азии разработала скоростные поезда нового поколения

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 10:18
Южная Корея презентовала поезд со скоростью 370 км/ч — что известно
Проект скоростного поезда EMU-370. Фото: Hyundai Rotem

Южная Корея завершила проект по разработке технологий для высокоскоростного поезда нового поколения. Он будет курсировать между городами с рекордной скоростью 370 км/ч.

Об этом пишет Railway News.

Реклама
Читайте также:

Высокоскоростной поезд в Южной Корее

Отмечается, что поезд EMU-370 имеет проектную максимальную скорость 407 км/ч. Четырехлетний научно-исследовательский проект длился с апреля 2022 года по декабрь 2025 года, в нем участвовали семь организаций, включая государственные научно-исследовательские институты и частные компании.

Программу возглавлял Корейский институт железнодорожных исследований. Общий объем инвестиций составил 22,5 млрд корейских вон (15,5 млн долларов США), из которых 18 млрд корейских вон было предоставлено правительством, а 4,5 млрд корейских вон — частными партнерами.

Технологии разрабатывали на основе характеристик поезда KTX-Cheongryong (EMU-320), который способен развивать скорость до 320 км/ч. В новом поезде ученые улучшили эксплуатационные характеристики и безопасность при движении на более высоких скоростях. Им удалось решить ряд технических проблем, таких как увеличение аэродинамического сопротивления, вибрации и шума, возникающих при скорости свыше 350 км/ч.

Согласно текущим планам, в первой половине 2026 года Korail закажет один-два первых поезда EMU-370, которые будут включать 16 вагонов. Ожидается, что первые испытания начнутся в начале 2030 года.

Ранее мы рассказывали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия).

Также мы писали о необычных железных дорогах мира. Они превратят ваш маршрут из точки А в точку Б в настоящее приключение.

путешествие поезда Южная Корея технологии туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации