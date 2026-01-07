Южная Корея презентовала поезд со скоростью 370 км/ч — что известно

Проект скоростного поезда EMU-370. Фото: Hyundai Rotem

Южная Корея завершила проект по разработке технологий для высокоскоростного поезда нового поколения. Он будет курсировать между городами с рекордной скоростью 370 км/ч.

Об этом пишет Railway News.

Реклама

Читайте также:

Высокоскоростной поезд в Южной Корее

Отмечается, что поезд EMU-370 имеет проектную максимальную скорость 407 км/ч. Четырехлетний научно-исследовательский проект длился с апреля 2022 года по декабрь 2025 года, в нем участвовали семь организаций, включая государственные научно-исследовательские институты и частные компании.

Программу возглавлял Корейский институт железнодорожных исследований. Общий объем инвестиций составил 22,5 млрд корейских вон (15,5 млн долларов США), из которых 18 млрд корейских вон было предоставлено правительством, а 4,5 млрд корейских вон — частными партнерами.

Технологии разрабатывали на основе характеристик поезда KTX-Cheongryong (EMU-320), который способен развивать скорость до 320 км/ч. В новом поезде ученые улучшили эксплуатационные характеристики и безопасность при движении на более высоких скоростях. Им удалось решить ряд технических проблем, таких как увеличение аэродинамического сопротивления, вибрации и шума, возникающих при скорости свыше 350 км/ч.

Согласно текущим планам, в первой половине 2026 года Korail закажет один-два первых поезда EMU-370, которые будут включать 16 вагонов. Ожидается, что первые испытания начнутся в начале 2030 года.

Ранее мы рассказывали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия).

Также мы писали о необычных железных дорогах мира. Они превратят ваш маршрут из точки А в точку Б в настоящее приключение.