Україна
Одна з країн Азії розробила швидкісні поїзди нового покоління

Одна з країн Азії розробила швидкісні поїзди нового покоління

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 10:18
Південна Корея презентувала потяг зі швидкістю 370 км/год — що відомо
Проєкт швидкісного потягу EMU-370. Фото: Hyundai Rotem

Південна Корея завершила проєкт із розробки технологій для високошвидкісного поїзда нового покоління. Він курсуватиме між містами із рекордною швидкістю 370 км/год.

Про це пише Railway News.

Читайте також:

Високошвидкісний потяг в Південній Кореї

Зазначається, що потяг EMU-370 має проєктний максимальну швидкість 407 км/год. Чотирирічний науково-дослідний проєкт тривав з квітня 2022 року по грудень 2025 року, в ньому брали участь сім організацій, включаючи державні науково-дослідні інститути та приватні компанії.

Програму очолював Корейський інститут залізничних досліджень. Загальний обсяг інвестицій склав 22,5 млрд корейських вон (15,5 млн доларів США), з яких 18 млрд корейських вон було надано урядом, а 4,5 млрд корейських вон — приватними партнерами. 

Технології розробляли на основі характеристик потягу KTX-Cheongryong (EMU-320), який здатен розвивати швидкість до 320 км/год. У новому потязі науковці поліпшили експлуатаційні характеристики та безпеку при русі на вищих швидкостях. Їм вдалося вирішити низку технічних проблем, таких як збільшення аеродинамічного опору, вібрації та шуму, що виникають при швидкості понад 350 км/год.

Згідно з поточними планами, у першій половині 2026 року Korail замовить один-два перших потяги EMU-370, які включатимуть 16 вагонів. Очікується, що перші випробування почнуться на початку 2030 року.

Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія).

Також ми писали про незвичні залізниці світу. Вони перетворять ваш маршрут із точки А в точку Б у справжню пригоду.

подорож поїзди Південна Корея технології туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
