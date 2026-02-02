Туристам дали важный совет — иначе не пустят на борт

Самолет лоукост-компании. Фото: Wizz Air

Авиакомпании предупреждают путешественников о требовании, без которого невозможно вылететь. Перед путешествием нужно посмотреть срок действия своего загранпаспорта.

Важное правило для туристов

Во время сборов в отпуск легко вспомнить о мелочах и упустить главное. Поэтому авиакомпании напоминают — просмотрите паспорт до того, как покупаете билеты.

Документ должен быть действующим еще 60 дней после завершения визы, электронной визы, безвиза или вида на жительство.

Если виза (или безвиз) позволяет путешествовать 90 дней, паспорт должен оставаться в силе 150 дней от даты въезда.

Иначе пограничники в аэропорту не пустят пассажира на борт.

