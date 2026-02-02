Видео
Авиакомпании назвали причину, из-за которой пассажира не пустят на самолет

Авиакомпании назвали причину, из-за которой пассажира не пустят на самолет

Дата публикации 2 февраля 2026 21:56
Туристам дали важный совет — иначе не пустят на борт
Самолет лоукост-компании. Фото: Wizz Air

Авиакомпании предупреждают путешественников о требовании, без которого невозможно вылететь. Перед путешествием нужно посмотреть срок действия своего загранпаспорта.

Об этом сообщает Express.

Важное правило для туристов

Во время сборов в отпуск легко вспомнить о мелочах и упустить главное. Поэтому авиакомпании напоминают — просмотрите паспорт до того, как покупаете билеты.

Документ должен быть действующим еще 60 дней после завершения визы, электронной визы, безвиза или вида на жительство.

Если виза (или безвиз) позволяет путешествовать 90 дней, паспорт должен оставаться в силе 150 дней от даты въезда.

Иначе пограничники в аэропорту не пустят пассажира на борт.

Напомним, ранее мы писали, что пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены платить за два места из-за своего веса.

Также узнайте, почему новые правила ЕС относительно ручной клади могут сломать привычную модель лоукостов.

авиарейсы самолет авиабилеты путешествие безвизовый режим
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
