Залізничний рейс Linha do Douro — як змінили маршрут потяга

До столиці Британії Лондона було продовжено унікальний залізничний рейс Linha do Douro, який раніше курсував через три європейські країни. Захоплююча подорож надає пасажирам можливість помилуватися одними з наймальовничіших пейзажів континенту.

В Європі продовжили ще один залізничний маршрут

Маршрут Linha do Douro вважається одним з наймальовничіших залізничних маршрутів Європи. Він простягається на 160 км і з'єднує португальські міста Порту на заході з Посінью в регіоні Альто-Дору.

Більшу частину шляху поїзд слідує вздовж річки Дору, проходячи через серце виноробного регіону Португалії, повз пишні виноградники, історичні міста та виноробні.

Цього року маршрут було продовжено до Британії. що дає мандрівникам можливість вирушити в епічну 15-денну залізничну подорож із зупинками в дев'яти містах трьох країн.

Подорож стартує з Лондона, поїзд курсуватиме з Британії до континентальної Європи. У Парижі пасажири пересідають на поїзд, що прямує до південного французького міста Нім, де вони проведуть дві ночі в готелі, вартість проживання в якому включена у вартість квитка.

З Німа мандрівники вирушатимуть до Мадрида, де проведуть ще дві ночі, а потім відвідають університетське міста Саламанка, розташоване всього за 90 хвилин їзди від іспанської столиці.

Після дводенного перебування пасажири сідають на автобус до Порту, найбільшого міста Португалії, де проведуть ще три ночі. Мандрівники прогуляються неймовірною набережною та відвідають найкрасивішу книгарню світу.

Назад до Лондона потяг повертатиметься через Іспанію та Францію, із зупинками в іспанських містах Віго та Сан-Себастьян, а також в Андаї та Бордо у Франції.

Маршрут Linha do Douro. Фото: скриншот

Квитки на потяг Duoro Line коштують недешево — 1835 євро за людину, проте у їх вартість включено проживання на кожній зупинці в трьох країнах.

