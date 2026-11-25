Пассажиры на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

Далеко не все пассажиры Укрзализныци знают, что во время поездки можно выйти на промежуточной станции, остаться в городе на несколько дней, а затем продолжить путь. Для этого не придется повторно покупать билет по полной стоимости. Есть и другие возможности, которые помогут украинцам сэкономить деньги и решить проблемы в пути.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила перевозки пассажиров в Украине.

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Сколько дней действует билет УЗ

Пассажир имеет право один раз прервать путешествие на промежуточной станции, через которую проходит его маршрут. Для этого нужно в течение часа после прибытия поезда обратиться к сотруднику вокзала, который поставит специальную отметку в билете. Продолжить путешествие можно в течение следующих 10 суток.

Правда, за место в другом поезде придется доплатить. Дело в том, что стоимость железнодорожного проезда состоит из двух основных частей:

билета — платы за саму перевозку;

плацкарты — платы за место в вагоне.

При продлении поездки повторно платить за перевозку не нужно, а вот полную стоимость новой плацкарты придется покрыть. Если же пассажир выберет вагон более высокого класса, нужно будет доплатить и разницу в стоимости. При этом в купейных и плацкартных вагонах плата за место может составлять значительную часть общей стоимости проезда. Поэтому экономия иногда окажется меньше, чем рассчитывал пассажир.

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Если причиной остановки стала болезнь, отсчет 10 дней начнется после завершения лечения. В таком случае необходимо предъявить медицинскую справку или больничный лист.

Что делать, если потеряли или повредили билет на поезд

Поврежденный бумажный билет можно восстановить там, где он был приобретен. Главное, чтобы на нем сохранилось достаточно информации для его идентификации. А вот с утерянными или украденными бумажными билетами ситуация сложнее — восстановить их невозможно.

Электронные билеты можно повторно распечатать в личном кабинете, если ранее пассажир не обменял электронный документ на бумажный билет в кассе.

Если же ошибку при оформлении билета допустили сотрудники железной дороги, пассажир имеет право потребовать его замены или возврата всей уплаченной суммы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци не пропустить пересадку из-за задержки международного поезда. Если рейс за границей опаздывает, нужно сообщить об этом поездной бригаде и отправить обращение в Укрзализныцю с копиями билетов. Это поможет перевозчику оценить ситуацию и, по возможности, задержать поезд или найти другой способ добраться до места назначения.

Также мы писали, что делать пассажирам, если из-за воздушной тревоги они опоздали на свой поезд. В таком случае билет остается действительным в течение суток на первый попутный рейс по маршруту. Чтобы продолжить путешествие без доплаты, нужно обратиться к дежурному на вокзале.