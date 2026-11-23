Пассажиры спешат на поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Россия продолжает наносить удары по украинским территориям и поездам Укрзализныци. Из-за воздушной угрозы пассажиры вынуждены менять свои планы. В частности, путешественники нередко теряют деньги из-за того, что не успевают вовремя прибыть на железнодорожный вокзал из-за воздушной тревоги.

В Укрзализныце в соцсети Threads объяснили, что делать, если не успели на поезд из-за угрозы, передает Новини.LIVE.

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Не успел на поезд УЗ из-за атаки россиян

Один из пассажиров признался, что восхищается смелостью и стойкостью сотрудников Укрзализныци. Они, несмотря на любые угрозы, продолжают выполнять свою работу.

"Ракетная опасность, взрывы в Киеве. Тревога сменяется желтой за 10 минут до отправления — поезд отправляется по расписанию. Укрзализныця — титаны", — написал он.

Путешественник поинтересовался, есть ли сейчас возможность разработать процедуру возврата билетов, если он не успел на свой поезд из-за тревоги.

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В Укрзализныце сообщили, что в том случае, если пассажир не смог добраться до вокзала из-за воздушной тревоги, в результате чего не смог сесть на поезд, его билет действителен в течение суток на первый попутный поезд.

Пассажир может доехать до места назначения без доплат. Для этого ему нужно обратиться к дежурному на вокзале.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам с инвалидностью организовать комфортную поездку на Укрзализныце. Специальный вагон можно заказать на сайте перевозчика или через вокзал, но заявку нужно подать не позднее чем за пять суток до отправления. Для этого понадобится удостоверение, подтверждающее право на льготу, а также данные о маршруте и необходимости помощи при посадке.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому принадлежит нижняя полка в вагонах Укрзализныци. Пассажир с верхней полки может попросить сесть внизу или воспользоваться столиком, но окончательное решение остается за владельцем билета. Даже чужой багаж нельзя класть под нижнее место без разрешения.