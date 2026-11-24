Пассажиры спешат на поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Из-за постоянных ударов Укрзализныця вынуждена круглосуточно следить за обстановкой в сфере безопасности и не только эвакуировать пассажиров, но и вносить изменения в расписание движения поездов. Некоторые пассажиры жалуются на то, что не могут приобрести билеты на отдельные направления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Почему билеты УЗ недоступны

Один из пассажиров поинтересовался, когда откроется продажа билетов на 27, 28, 29, 30 ноября на поезда 13/237 Солотвино/Ужгород — Киев.

Он пояснил, что ему нужно добраться из Львова в Винницу в конце ноября, однако билетов на эти даты нет. В то же время пассажирам доступны места на этом рейсе с 1 по 4 декабря.

В Укрзализныце пояснили, что изменения в расписании и общая логистика поездов — это сложный процесс в условиях военного времени. В частности, при согласовании расписания в связи с военным положением на маршрутах могут возникать технические и организационные сдвиги, именно поэтому в компании никогда не обещают фиксированных дат, а лишь говорят о предварительных сроках.

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В частности, в компании планируют открыть продажу билетов на поезда 13/237 Солотвино/Ужгород—Киев ближе к дате отправления рейса.

Перевозчик добавил, что информация об открытии продажи появится сразу в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких условиях пассажирам приходится путешествовать в старых вагонах Укрзализныци на маршруте Киев — Ковель. Состояние вагонов и комфорт во время поездки остаются важными критериями для пассажиров. В то же время условия перевозки могут отличаться в зависимости от рейса.

Также мы писали, что делать, если сосед по купе нарушает покой или ведет себя агрессивно. В таких случаях нужно обратиться к поездной бригаде, которая должна отреагировать на жалобу. За курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.