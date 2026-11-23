Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Укрзализныця вынуждена корректировать маршруты и расписания поездов. Из-за задержек пассажиры не успевают на стыковочные рейсы, однако в некоторых случаях перевозчик может задержать поезд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Можно ли задержать поезд Укрзализныци

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась у тех, кто часто ездит на поездах Краков-Львов, будет ли поезд ждать пассажиров, если польский рейс опоздает.

В УЗ пояснили, что в том случае, если у пассажиров возникла задержка поезда иностранного состава на территории другой страны и они не успевают на пересадку на рейс в Украину, необходимо об этом обязательно сообщить поездной бригаде того поезда, на котором они следуют.

Кроме того, пассажирам необходимо отправить обращение через форму обратной связи в мобильном приложении «Укрзализныци» или на электронный адрес service@uz.gov.ua. К обращению необходимо приложить копии проездных документов на поезд в Украину.

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Соответствующие обращения пассажиров будут зафиксированы в системе и позволят определить количество пассажиров, которые не успевают на пересадку, и, по возможности, решить вопрос о задержке поезда или найти альтернативное решение для дальнейшего проезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему в приложении Укрзализныци цены на билеты могут меняться при выборе места. Сначала пассажирам показывают самый дешевый доступный вариант, а окончательная сумма зависит от вагона, места и дня поездки. В воскресенье и в пиковые дни билеты могут стоить дороже, поэтому перед оплатой стоит проверить цену.

Также мы писали, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах внутри страны бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.