Пасажири на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Далеко не всі пасажири Укрзалізниці знають, що під час подорожі можна вийти на проміжній станції, залишитися в місті на кілька днів, а потім поїхати далі. Для цього купувати квиток за повною вартістю повторно не доведеться. Є й інші можливості, які допоможуть українцям заощадити гроші та вирішити проблеми в дорозі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Правила перевезення пасажирів в Україні.

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Скільки днів діє квиток УЗ

Пасажир має право один раз перервати подорож на проміжній станції, через яку проходить його маршрут. Для цього потрібно протягом години після прибуття поїзда звернутися до працівника вокзалу, який поставить спеціальну відмітку у квитку. Продовжити подорож можна протягом наступних 10 діб.

Щоправда, за місце в іншому поїзді доведеться доплатити. Річ у тім, що вартість залізничного проїзду складається з двох основних частин:

квитка — плати за саме перевезення;

плацкарти — плати за місце у вагоні.

Під час продовження подорожі повторно платити за перевезення не потрібно, а ось повну вартість нової плацкарти доведеться покрити. Якщо ж пасажир обере вагон вищого класу, потрібно буде доплатити і різницю у вартості. При цьому в купейних і плацкартних вагонах плата за місце може становити значну частину загальної вартості проїзду. Тож економія іноді виявиться меншою, ніж розраховував пасажир.

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Якщо причиною зупинки стала хвороба, відлік 10 днів почнеться після завершення лікування. У такому разі потрібно показати медичну довідку або лікарняний.

Що робити, якщо загубили або пошкодили квиток на поїзд

Пошкоджений паперовий квиток можна відновити там, де його придбали. Головне, щоб на ньому збереглося достатньо інформації для його ідентифікації. А ось із загубленими чи вкраденими паперовими квитками ситуація складніша — відновити їх неможливо.

Електронні квитки можна повторно роздрукувати в особистому кабінеті, якщо раніше пасажир не обміняв електронний документ на паперовий квиток у касі.

Якщо ж помилку під час оформлення квитка допустили працівники залізниці, пасажир має право вимагати його заміни або повернення всієї сплаченої суми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажирам Укрзалізниці не втратити пересадку через затримку міжнародного поїзда. Якщо рейс за кордоном запізнюється, потрібно повідомити поїзну бригаду та надіслати звернення до УЗ із копіями квитків. Це допоможе перевізнику оцінити ситуацію й за можливості притримати потяг або знайти інший спосіб дістатися до місця призначення.

Також ми писали, що робити пасажирам, якщо через повітряну тривогу вони запізнилися на свій потяг. У такому разі квиток залишається дійсним протягом доби на перший попутний рейс за маршрутом. Щоб продовжити подорож без доплати, потрібно звернутися до чергового на вокзалі.