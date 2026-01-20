Видео
Азербайджан запустил поезд до известного горнолыжного курорта

Азербайджан запустил поезд до известного горнолыжного курорта

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 15:37
В Азербайджане запустили новый поезд — куда будет направляться
Поезд Stadler. Фото: Азербайджанские железные дороги

Национальный государственный железнодорожный оператор "Азербайджанские железные дороги" (ADY) запустил новый железнодорожный маршрут, который соединил Гянджу с горным курортным городом Габала. Перевозчик улучшил логистику с одним из ключевых туристических центров Азербайджана.

Об этом пишет Euronews.

Читайте также:

Новые поезда в Азербайджане

Отмечается, что Азербайджан запустил новый железнодорожный маршрут, соединяющий его второй по величине город с популярным туристическим направлением, известным лыжным спортом и впечатляющей природой.

Поезда начали курсировать 12 января 2026 года. Запуск является частью усилий Азербайджана по продвижению устойчивого транспорта и регионального туризма. До запуска поездов пассажиры в основном пользовались автобусами и автомобилями.

Поезда известного швейцарского производителя Stadler будут курсировать на новом маршруте, протяженностью примерно 139 км. Дорога в одну сторону будет занимать 1 час 50 минут.

Вагоны в поезде разделены на четыре класса:

  • стандартный;
  • стандартный+;
  • бизнес;
  • первый класс.

Стоимость билетов стартует с 4,80 манатов (2,45 евро).

Поезд будет останавливаться в Горан, Евлах, Лаки и Агдаш. Поезд также будет курсировать между Баку и Габалой с пересадкой на станции Лаки, что позволяет осуществлять ежедневные поездки в обоих направлениях.

Чем уникален курортный город Габала

Габала известна своими горнолыжными курортами и международными культурными мероприятиями, в частности, Международным музыкальным фестивалем в Габале, который привлекает артистов и посетителей со всего мира.

Город окружен лесами, озерами и водопадами, где круглый год можно кататься на лыжах, подниматься на канатной дороге и заниматься горными видами спорта.

Ранее опытная туристка рассказала, как не потерять средства и с комфортом путешествовать поездами RegioJet.

Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

поездки Азербайджан поезда курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
