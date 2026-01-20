В Азербайджане запустили новый поезд — куда будет направляться

Поезд Stadler. Фото: Азербайджанские железные дороги

Национальный государственный железнодорожный оператор "Азербайджанские железные дороги" (ADY) запустил новый железнодорожный маршрут, который соединил Гянджу с горным курортным городом Габала. Перевозчик улучшил логистику с одним из ключевых туристических центров Азербайджана.

Об этом пишет Euronews.

Новые поезда в Азербайджане

Отмечается, что Азербайджан запустил новый железнодорожный маршрут, соединяющий его второй по величине город с популярным туристическим направлением, известным лыжным спортом и впечатляющей природой.

Поезда начали курсировать 12 января 2026 года. Запуск является частью усилий Азербайджана по продвижению устойчивого транспорта и регионального туризма. До запуска поездов пассажиры в основном пользовались автобусами и автомобилями.

Поезда известного швейцарского производителя Stadler будут курсировать на новом маршруте, протяженностью примерно 139 км. Дорога в одну сторону будет занимать 1 час 50 минут.

Вагоны в поезде разделены на четыре класса:

стандартный;

стандартный+;

бизнес;

первый класс.

Стоимость билетов стартует с 4,80 манатов (2,45 евро).

Поезд будет останавливаться в Горан, Евлах, Лаки и Агдаш. Поезд также будет курсировать между Баку и Габалой с пересадкой на станции Лаки, что позволяет осуществлять ежедневные поездки в обоих направлениях.

Чем уникален курортный город Габала

Габала известна своими горнолыжными курортами и международными культурными мероприятиями, в частности, Международным музыкальным фестивалем в Габале, который привлекает артистов и посетителей со всего мира.

Город окружен лесами, озерами и водопадами, где круглый год можно кататься на лыжах, подниматься на канатной дороге и заниматься горными видами спорта.

