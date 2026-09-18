Новый пункт пропуска "Белая Церковь — Сигета-Мармацея": как будет работать таможня на границе с Румынией

Забор вдоль границы. Фото: Новини.LIVE

В последние дни российские атаки приблизились к западным границам Украины. Из-за продолжительных воздушных тревог контрольно-пропускные пункты будут приостанавливать работу, а людей будут просить укрыться, что после отбоя может привести к огромным очередям. Однако Кабинет министров готов действовать решительно. Правительство приняло постановление об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины, передают Новини.LIVE.

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Как будет работать новый КПП

Новый пропускной пункт "Белая Церковь — Сигету-Мармацея" расположен в Закарпатской области. Новый КПП должен разгрузить существующие пограничные переходы и упростить логистику между странами для пассажирского транспорта.

Согласно постановлению Кабмина, новый пограничный пункт будет действовать на четко определенных условиях. Пропуск будет осуществляться исключительно для пассажирских транспортных средств с максимально допустимой массой до 3,5 тонн. Пассажиры смогут пересекать границу круглосуточно.

В качестве исключения объект начнет функционировать ещё до полного завершения капитального строительства — с использованием временной инфраструктуры. Зона функционирования пункта временно будет располагаться непосредственно в пределах строительной площадки подъездных путей к автомобильному пограничному мосту через реку Тиса.

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Работа пограничников и таможенников

Государственной пограничной службе Украины и Государственной таможенной службе поручено безотлагательно обеспечить размещение и функционирование персонала на территории нового международного пункта пропуска для обеспечения надлежащего контроля.

Что известно о КПП

Как сообщает Судебно-юридическая газета, проект по созданию нового пограничного пункта между Румынией и Украиной был согласован еще в августе 2023 года. Румынская сторона также просила, чтобы КПП "Солотвино — Сигету-Мармацей" не прекращал свою работу после открытия нового пункта.

Несмотря на близкое расположение нового пропускного пункта к Солотвино, в планах его закрытия нет.

Разгрузятся ли другие пограничные пункты

Пока давать такой прогноз рано. Ведь на работу КПП влияет не только наличие нескольких пропускных пунктов в регионе. Следует учитывать работу таможни. Поэтому делать конкретные выводы можно будет только со временем.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как будут курсировать поезда во время воздушной тревоги. Ведь недавно российский дрон атаковал поезд, следовавший в польскую столицу в паре километров от КПП "Ягодин — Дорогуск". Кабинет Министров определил новые правила для железнодорожного транспорта в зависимости от уровня воздушной угрозы.

Также Новини.LIVE сообщали, как будет работать один из самых популярных пунктов пропуска на границе с Польшей. Речь идет о пункте пропуска "Шегини — Медика". Там начинаются ремонтные работы, и рейсы будут перенаправлены на другие пункты пропуска.