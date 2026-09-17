Пересечение границы с Молдовой: пункт пропуска «Паланка» временно приостановил работу

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница/Facebook

Работа таможенного пункта пропуска «Паланка» была временно приостановлена. Произошел сбой в сети связи, обеспечивающей доступ в Интернет и, соответственно, работу информационных систем.

Об этом сообщили в Таможенной службе Республики Молдовы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Задержки транспорта на п/п "Паланка"

Отмечается, что работа п/п была временно приостановлена из-за аварии в сети связи, которая обеспечивает подключение к Интернету и функционирование информационных систем, используемых контролирующими органами при пересечении границы.

Молдавские таможенники добавили, что авария произошла за пределами территории таможенного пункта, и техническая бригада ответственного оператора выехала на место происшествия и принимает необходимые меры для устранения неисправности.

Пограничники Молдовы заверили, что сообщат о возобновлении работы п/п, и порекомендовали водителям до восстановления связи и возобновления работы таможенного пункта "Паланка" выбирать пересечение границы через таможенный пункт "Тудора".

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на фоне атак РФ на пункты пропуска Польша планирует пересмотреть организацию движения транспорта. Чиновники будут работать над тем, чтобы на границе не скапливался транспорт. Будет организовано слаженное сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными.

Также Новини.LIVE писали, что с 20 сентября 2026 года на польской стороне пункта пропуска "Шегини — Медика" начнутся ремонтные работы. В связи с этим будет изменена организация автобусного движения. На время действия ограничений автобусы будут перенаправлены на другие пункты пропуска.