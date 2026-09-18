Новий пункт пропуску "Біла Церква — Сігету Мармацієй": як працюватиме митниця на кордоні з Румунією

Паркан вздовж кордону. Фото: Новини.LIVE

Останніми днями російські атаки наблизились до західних українських кордонів. Через тривалі повітряні тривоги, пропускні пункти припинятимуть роботу, а людей проситимуть пройти в укриття, що може після відбою призвести до величезних черг. Проте Кабінет міністрів готовий діяти рішуче. Уряд ухвалив постанову про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України, передають Новини.LIVE.

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Як працюватиме новий КПП

Розташований новий пропускний пункт "Біла Церква — Сігету Мармацієй" у Закарпатській області. Новий КПП має розвантажити існуючі прикордонні переходи та спростити логістику між країнами для пасажирського транспорту.

Згідно з постановою Кабміну, новий прикордонний пункт діятиме із чітко визначеними умовами. Пропуск здійснюватиметься виключно для пасажирських транспортних засобів із максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни. Проходити кордон пасажири зможуть цілодобово.

Як виняток, об'єкт почне функціонувати ще до повного завершення капітального будівництва — із використанням тимчасової інфраструктури. Зона функціонування пункту тимчасово діятиме безпосередньо в межах об’єкта будівництва під'їзних шляхів до автомобільного прикордонного мосту через річку Тиса.

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Робота прикордонників та митників

Державній прикордонної служби України та Державній митній службі доручено невідкладно забезпечити розміщення та функціонування персоналу на території нового міжнародного пункту пропуску для забезпечення належного контролю.

Що відомо про КПП

Як повідомляє Судово-юридична газета, проєкт щодо створення нового прикордонного пункту між Румунією та Україною погодили ще в серпні 2023 року. Румунська сторона також просила, щоб КПП "Солотвино — Сігету-Мармацієй" не припиняло своє існування, після відкриття нового пункту.

Недивлячись на близьке розташування нового пропускного пункту до Солотвино, у планах зачиняти його немає.

Чи розвантажаться інші прикордонні пункти

Поки давати такий прогноз зарано. Адже на роботу КПП впливає на лише наявність декількох пропускних пунктів в регіоні. Слід враховувати роботу митниці. Тож робити конкретні висновки можна буде лише з часом.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як курсуватимуть поїзди під час повітряної тривоги. Адже нещодавно російський дрон атакував потяг, який прямував до польської столиці за пару кілометрів від КПП "Ягодин — Дорогуськ". Кабінет Міністрів визначив нові правила для залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози.

Також Новини.LIVE повідомляли, як працюватиме один з найпопулярніших пропускних пунктів на кордоні з Польщею. Це стосується пункту пропуску "Шегині — Медика". Там стартують ремонтні роботи і рейси будуть перенаправлені на інші пункти пропуску.