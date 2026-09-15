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Главная Транспорт Популярный п/п на границе с Польшей на более год ограничит движение

Популярный п/п на границе с Польшей на более год ограничит движение

Ua ru
15 сентября 2026 10:36
Из-за ремонта закроют пограничный пункт «Шегини — Медика»: как долго будут действовать ограничения
Пересечение границы с Польшей. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцев предупредили об изменении автобусного сообщения через пункт пропуска с Польшей "Шегини — Медика". Там начнутся ремонтные работы, и рейсы будут перенаправлены на другие пункты пропуска.

Об этом сообщили в ГПСУ, передает Новини.LIVE.

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Изменения на п/п "Шегини — Медика"

Отмечается, что с 20 сентября 2026 года на польской стороне пункта пропуска "Шегини — Медика" начнутся ремонтные работы. В связи с этим будет изменена организация автобусного движения.

Пограничники предупредили, что на период проведения работ автобусы, следующие из Украины в Польшу, будут перенаправлены на другие пункты пропуска.

По информации польской стороны, соответствующие ограничения будут действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

На период действия соответствующих ограничений автобусы смогут добраться до Польши по альтернативным маршрутам:

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  • "Смильница — Крощенко";
  • "Нижанковичи — Мальховице";
  • "Краковец — Корчова".

В ГПСУ добавили, что для регулярных автобусных маршрутов, в схемах которых предусмотрено пересечение границы через "Шегини — Медика", будет доступна возможность регистрации в "eCherga" для пересечения границы через пункты пропуска: "Смильница — Кросценко", "Нижанковичи — Мальховице" и "Краковец — Корчова".

Такая возможность позволит перевозчикам продолжать выполнение регулярных рейсов, несмотря на временные ограничения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце 2026 года ЕС планирует запустить систему ETIAS. После этого для поездок потребуется специальное разрешение. При этом многих интересует, нужно ли будет оформлять его украинцам, имеющим временную защиту.

Также Новини.LIVE писали, что на фоне атак РФ на пункты пропуска Польша планирует пересмотреть организацию движения транспорта. Чиновники займутся тем, чтобы на границе не скапливался транспорт. Будет налажено слаженное взаимодействие между таможенниками, полицией, пограничниками и военными.

Польша пограничники заграница
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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