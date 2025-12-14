Видео
Новые правила перевозки жидкостей — где отменены лимиты 100 мл

Дата публикации 14 декабря 2025 18:12
Правила ручной клади 2025 — какой объем жидкости можно взять в самолет
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В течение почти двух десятилетий пассажиры авиарейсов придерживались строгих ограничений относительно жидкостей в ручной клади. Однако в европейских аэропортах активно внедряются значительные изменения, которые облегчают жизнь путешественникам.

Об этом пишет Travel and tour world.

Жидкость в ручной клади

До 2025 года путешественники могли брать с собой в самолет в сумке кремы, шампуни, зубные пасты и другие жидкости в упаковке, объемом до 100 мл. Однако в этом году во многих аэропортах Европы установили высокотехнологичные сканеры, которые существенно упростили жизнь путешественникам.

В частности, в аэропорту польского Кракова пассажирам разрешается перевозить в ручной клади жидкости объемом до 2 литров. Эти бутылочки также теперь не нужно вынимать из сумок и чемоданов во время прохождения контроля.

Новая технология уже внедрена также в аэропортах Мадрида, Милана, Дублина, Амстердама и Берлина, а в португальском сейчас устанавливают новые сканеры.

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Испании усилили меры безопасности для борьбы с бездомными в терминалах. В частности, было введено новое правило, которое повлияет на туристов.

Также мы писали, что в аэропортах Португалии ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Ожидается, что они существенно повлияют на работу транспорта.

авиарейсы правила путешествие Европа туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
