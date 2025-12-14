Правила ручной клади 2025 — какой объем жидкости можно взять в самолет

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В течение почти двух десятилетий пассажиры авиарейсов придерживались строгих ограничений относительно жидкостей в ручной клади. Однако в европейских аэропортах активно внедряются значительные изменения, которые облегчают жизнь путешественникам.

До 2025 года путешественники могли брать с собой в самолет в сумке кремы, шампуни, зубные пасты и другие жидкости в упаковке, объемом до 100 мл. Однако в этом году во многих аэропортах Европы установили высокотехнологичные сканеры, которые существенно упростили жизнь путешественникам.

В частности, в аэропорту польского Кракова пассажирам разрешается перевозить в ручной клади жидкости объемом до 2 литров. Эти бутылочки также теперь не нужно вынимать из сумок и чемоданов во время прохождения контроля.

Новая технология уже внедрена также в аэропортах Мадрида, Милана, Дублина, Амстердама и Берлина, а в португальском сейчас устанавливают новые сканеры.

