Україна
Нові правила перевезення рідин — де скасовані вимоги 100 мл

Дата публікації: 14 грудня 2025 18:12
Правила ручної поклажі 2025 — який об'єм рідини можна взяти в літак
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Протягом майже двох десятиліть пасажири авіарейсів дотримувалися суворих обмежень щодо рідин у ручній поклажі. Однак у європейських аеропортах активно впроваджуються значні зміни, які полегшують життя мандрівникам.

Про це пише Travel and tour world.

Рідина в ручній поклажі

До 2025 року мандрівники могли брати із собою в літак у сумці креми, шампуні, зубні пасти та інші рідини у пакуванні, об'ємом до 100 мл. Проте цього року в багатьох аеропортах Європи встановили високотехнологічні  сканери, які суттєво спростили життя мандрівникам.

Зокрема, в аеропорту польського Кракова пасажирам дозволяється перевозити у ручній поклажі рідини об'ємом до 2 літрів. Ці пляшечки також тепер не потрібно виймати із сумок та валіз під час проходження контролю.

 Нова технологія вже впроваджена також в аеропортах Мадрида, Мілана, Дубліна, Амстердама та Берліна, а у португальському нині встановлюють нові сканери.

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Іспанії посилили заходи безпеки для боротьби із безпритульними у терміналах. Зокрема, було запроваджено нове правило, яке вплине на туристів. 

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.

авіарейси правила подорож Європа туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
