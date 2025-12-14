Правила ручної поклажі 2025 — який об'єм рідини можна взяти в літак

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Протягом майже двох десятиліть пасажири авіарейсів дотримувалися суворих обмежень щодо рідин у ручній поклажі. Однак у європейських аеропортах активно впроваджуються значні зміни, які полегшують життя мандрівникам.

Рідина в ручній поклажі

До 2025 року мандрівники могли брати із собою в літак у сумці креми, шампуні, зубні пасти та інші рідини у пакуванні, об'ємом до 100 мл. Проте цього року в багатьох аеропортах Європи встановили високотехнологічні сканери, які суттєво спростили життя мандрівникам.

Зокрема, в аеропорту польського Кракова пасажирам дозволяється перевозити у ручній поклажі рідини об'ємом до 2 літрів. Ці пляшечки також тепер не потрібно виймати із сумок та валіз під час проходження контролю.

Нова технологія вже впроваджена також в аеропортах Мадрида, Мілана, Дубліна, Амстердама та Берліна, а у португальському нині встановлюють нові сканери.

