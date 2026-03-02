Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Новая станция метро на Виноградаре — какое название получит

Новая станция метро на Виноградаре — какое название получит

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 19:05
Станция метро "Мостицкая" в Киеве — как ее будут называть киевляни и гости города
Стало известно название станции метро "Мостицкая". Фото: Новини.LIVE, facebook.com/tymish.martynenkokushliansky. Коллаж: Новини.LIVE

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование, в котором жители столицы выбирали новое название проектной станции метрополитена "Мостицкая" на зеленой ветке. У киевлян было три доступных варианта исторических названий. Новая станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Новое название станции "Мостицкая"

Жителям столицы предложили 3 варианта нового названия "Мостицкой": "Рогостинская", "Замковище" и "Рогозов Яр". Больше всего голосов набрало название "Рогозов Яр" — 41%. На втором месте оказалось название "Замковище", которое успело собрать 40%.

Меньше всего голосов собрала "Рогостинская" — 19%.

Столичные власти предложили такое название из-за того, что будущая станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр в парке "Сырецкий гай".

Будущая станция "Рогозов яр" будет находиться на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой.

Метро на Виноградар — де буде розташована станція "Мостицька" - фото 1
Расположение станции "Мостицкая". Фото: metrobud.kiev.ua

Когда откроют станцию метро "Мостицкая" в Киеве

По словам мэра города Виталия Кличко, "Мостицкая" будет открыта уже в этом году. По состоянию на середину декабря 2025 года уже был построен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", а также часть вентиляционных узлов и проложены сети.

"Мостицкая" будет соединена по уникальной технологии двухъярусных монолитных тоннелей с другой проектной станцией "Варшавская". Благодаря такой конструкции поезда между станциями Мостицкая и "Варшавская" будут курсировать друг за другом.

Ранее мы рассказывали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Она расположена на Святошинско-Броварской линии и является одной из самых загруженных станций в киевском метро. По своему оформлению это самая богатая и самая роскошная из наземных станций метро столицы.

Также мы показывали, как бы могло выглядеть метро во Львове. Его начали возводить еще в 1980-х годах, однако по ряду причин работы свернули. Для возобновления строительства есть большая проблема — под проспектом Свободы протекает река Полтава и работы могут привести к разрушению исторических зданий.

Киев метро строительство переименования станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации