Станция метро "Мостицкая" в Киеве — как ее будут называть киевляни и гости города

Стало известно название станции метро "Мостицкая". Фото: Новини.LIVE, facebook.com/tymish.martynenkokushliansky. Коллаж: Новини.LIVE

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование, в котором жители столицы выбирали новое название проектной станции метрополитена "Мостицкая" на зеленой ветке. У киевлян было три доступных варианта исторических названий. Новая станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Новое название станции "Мостицкая"

Жителям столицы предложили 3 варианта нового названия "Мостицкой": "Рогостинская", "Замковище" и "Рогозов Яр". Больше всего голосов набрало название "Рогозов Яр" — 41%. На втором месте оказалось название "Замковище", которое успело собрать 40%.

Меньше всего голосов собрала "Рогостинская" — 19%.

Столичные власти предложили такое название из-за того, что будущая станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр в парке "Сырецкий гай".

Будущая станция "Рогозов яр" будет находиться на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой.

Расположение станции "Мостицкая". Фото: metrobud.kiev.ua

Когда откроют станцию метро "Мостицкая" в Киеве

По словам мэра города Виталия Кличко, "Мостицкая" будет открыта уже в этом году. По состоянию на середину декабря 2025 года уже был построен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", а также часть вентиляционных узлов и проложены сети.

"Мостицкая" будет соединена по уникальной технологии двухъярусных монолитных тоннелей с другой проектной станцией "Варшавская". Благодаря такой конструкции поезда между станциями Мостицкая и "Варшавская" будут курсировать друг за другом.

