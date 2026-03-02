Станція метро "Мостицька" в Києві — яка назва набрала більше голосів

Стала відома назва станції метро "Мостицька". Фото: Новини.LIVE, facebook.com/tymish.martynenkokushliansky. Колаж: Новини.LIVE

В додатку "Київ Цифровий" завершилось голосування, в якому жителі столиці обирали нову назву проєктній станції метрополітену "Мостицька" на зеленій гілці. У киян було три доступні варіанти історичних назв.

Нова назва станції "Мостицька"

Жителям столиці запропонували 3 варіанти нової назви "Мостицької": "Рогостинська", "Замковище" та "Рогозів Яр". Найбільше голосів набрала назва "Рогозів Яр" — 41%. На другому місці опинилась назва "Замковище", яка встигла зібрати 40 %.

Найменше голосів зібрала "Рогостинська" — 19 %.

Столична влада запропонувала таку назву через те, що майбутня станція буде розташована поруч з природним урочищем Рогозів яр в парку "Сирецький гай".

Майбутня станція "Рогозів яр" буде знаходитись на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької.

Розташування станції "Мостицька". Фото: metrobud.kiev.ua

Коли відкриють станцію метро "Мостицька" в Києві

За словами мера міста Віталія Кличко, "Мостицьку" буде відкрито вже цього року. Станом на середину грудня 2025 року вже було побудовано правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", а також частину вентиляційних вузлів й прокладено мережі.

"Мостицька" буде з'єднана за унікальною технологією двоярусних монолітних тунелей з іншою проєктною станцією "Варшавська". Завдяки такій конструкції потяги між станціями Мостицька та "Варшавська" будуть курсувати один за одним.

