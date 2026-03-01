Где во Львове могло появиться метро — как бы оно выглядело

Как должно было выглядеть метро во Львове и где его строили
Кто хоть раз бывал во Львове знает, что местные любят шутить о том, что в городе на самом деле есть метрополитен, просто его не показывают туристам. В городе велось активное строительство подземки, однако по определенным причинам открыть станции так и не удалось.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на lviv-future.com.ua.
Как начиналось строительство львовского метро
Проект Львовского метрополитена начали создавать еще в 1960-х годах — тогда хотели создать несколько подземных тоннелей для наземного трамвая. В первой очереди должны были построить два радиуса:
- длиной 3,3 км с северным (пересечение улиц Замарстыновской, Гайдамацкой и Богдана Хмельницкого) и южным (пересечение ул. Снопковской и Ивана Франко) порталами;
- длиной 2,2 км с восточным (пересечение ул. Лычаковской и Мечникова) и западным (пересечение ул. Сахарова и Героев Майдана).
На первом радиусе должны были появиться две станции - "Старый город" (под Площадью Старый Рынок) и "Площадь Воссоединения" (под нынешней Площадью Соборной).
На втором планировали возвести еще 3 станции — "Университет" (вблизи Главной Почты), "Площадь Воссоединения" и "Винниковский базар".
Третий радиус должен был соединить ул. Левандовскую с площадью И.Франко.
Метро должны были строить на глубине 30 метров, а длина платформ на станциях не должна была превышать 75 м.
Первую линию для скоростного трамвая начали возводить в 1983 году, а открыли в 1987 году.
Однако после начала подземных работ в одной из визитных карточек Львова — Дворца Потоцких образовалась трещина. Ее удалось отремонтировать жидким стеклом. Из-за тяжелой ситуации с экономикой работы были вынуждены заморозить.
В проекте развития Львова 2010 — 2025 гг. говорилось о том, что работы по строительству метро заложены в перспективу. Главная проблема для возведения подземки является то, что под проспектом Свободы протекает река Полтава и работы могут повлечь разрушение исторических зданий.
Что еще стоит знать украинцам
В Киеве несмотря на войну строят новую станцию метро с проектным названием "Мостицкая". Она будет находиться на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой.
Выходы со станции будут находиться в нескольких километрах от Мостицкого массива и поэтому ее название не соответствует месторасположению. Новое название киевляне сейчас могут выбрать в приложении "Киев Цифровой", среди 3 вариантов: "Рогостинская", "Рогозов яр" и "Замковище".
Ранее мы рассказывали, чем именно уникален Днепровский метрополитен. Он является самым коротким в Украине — насчитывает всего 6 станций, расположенных на линии, протяженность которой составляет 7,8 километра. Метро строилось для того, чтобы соединить промышленные районы Днепра и обеспечить быструю доставку рабочих к крупным промышленным предприятиям.
Также мы писали, что на станции метро "Золотые ворота" в Киеве появилась интерактивная инсталляция "Карта Мечты: Украина". На ней каждый желающий сине-желтыми наклейками может оставить отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей, связанной с этим местом.
