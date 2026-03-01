Видео
Как должно было выглядеть метро во Львове и где его строили

Дата публикации 1 марта 2026 07:32
Где во Львове могло появиться метро — как бы оно выглядело
Интернет-мем о львовском метро. Фото: СтрімкоUA, AP. Коллаж: Новини.LIVE

Кто хоть раз бывал во Львове знает, что местные любят шутить о том, что в городе на самом деле есть метрополитен, просто его не показывают туристам. В городе велось активное строительство подземки, однако по определенным причинам открыть станции так и не удалось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на lviv-future.com.ua.

Как начиналось строительство львовского метро

Проект Львовского метрополитена начали создавать еще в 1960-х годах — тогда хотели создать несколько подземных тоннелей для наземного трамвая. В первой очереди должны были построить два радиуса:

  1. длиной 3,3 км с северным (пересечение улиц Замарстыновской, Гайдамацкой и Богдана Хмельницкого) и южным (пересечение ул. Снопковской и Ивана Франко) порталами;
  2. длиной 2,2 км с восточным (пересечение ул. Лычаковской и Мечникова) и западным (пересечение ул. Сахарова и Героев Майдана).

На первом радиусе должны были появиться две станции - "Старый город" (под Площадью Старый Рынок) и "Площадь Воссоединения" (под нынешней Площадью Соборной).

На втором планировали возвести еще 3 станции — "Университет" (вблизи Главной Почты), "Площадь Воссоединения" и "Винниковский базар".

Третий радиус должен был соединить ул. Левандовскую с площадью И.Франко.

None - фото 1
Схема львовского метро. Фото: lviv-future .com.ua

Метро должны были строить на глубине 30 метров, а длина платформ на станциях не должна была превышать 75 м.

Первую линию для скоростного трамвая начали возводить в 1983 году, а открыли в 1987 году.

Однако после начала подземных работ в одной из визитных карточек Львова — Дворца Потоцких образовалась трещина. Ее удалось отремонтировать жидким стеклом. Из-за тяжелой ситуации с экономикой работы были вынуждены заморозить.

В проекте развития Львова 2010 — 2025 гг. говорилось о том, что работы по строительству метро заложены в перспективу. Главная проблема для возведения подземки является то, что под проспектом Свободы протекает река Полтава и работы могут повлечь разрушение исторических зданий.

В Киеве несмотря на войну строят новую станцию метро с проектным названием "Мостицкая". Она будет находиться на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой.

Выходы со станции будут находиться в нескольких километрах от Мостицкого массива и поэтому ее название не соответствует месторасположению. Новое название киевляне сейчас могут выбрать в приложении "Киев Цифровой", среди 3 вариантов: "Рогостинская", "Рогозов яр" и "Замковище".

Ранее мы рассказывали, чем именно уникален Днепровский метрополитен. Он является самым коротким в Украине — насчитывает всего 6 станций, расположенных на линии, протяженность которой составляет 7,8 километра. Метро строилось для того, чтобы соединить промышленные районы Днепра и обеспечить быструю доставку рабочих к крупным промышленным предприятиям.

Также мы писали, что на станции метро "Золотые ворота" в Киеве появилась интерактивная инсталляция "Карта Мечты: Украина". На ней каждый желающий сине-желтыми наклейками может оставить отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей, связанной с этим местом.

метро путешествие транспорт метрополитен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
