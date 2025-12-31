Где в Киеве строят новые станции метро — локации

Киевский метрополитен. Фото: Associated Press

Метрополитен — главная транспортная артерия Киева. Несмотря на войну, в столице продолжают строительство новых станций до жилого массива Виноградарь. В частности, в 2026 году может открыться станция "Мостицкая".

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Новые станции метро в Киеве

По словам Кличко, по состоянию на середину декабря 2025 года уже был построен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", а также часть вентиляционных узлов и проложены сети. Длина первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км.

Кроме того, между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" по уникальной технологии возводят двухъярусные монолитные тоннели. В частности, завершены работы над третью часть конструкций.

"Метро на Виноградарь улучшит транспортное обслуживание жителей Подольского района и города в целом. Обеспечит быстрое и удобное сообщение с центром и другими районами столицы", — говорится в сообщении.

Кличко заявил, что завершение работ на станции "Мостицкая" в основных конструкциях предусмотрено уже в 2026 году.

Станция метро "Мостицкая" — это проектное название будущей станции Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена, которая строится на Виноградаре, между "Сырцом" и "Варшавской". Ее строят под перекрестком улиц Виктора Некрасова, Белицкой и Межевой.

