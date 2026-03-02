Трехэтажная станция метро в Киеве — где расположена и чем известна

Станция метро "Лесная". Фото: Comments, Mirmetro. Коллаж: Новини.LIVE

Конечная станция "Лесная" в Киеве, расположенная на Святошинско-Броварской линии, является одной из самых загруженных станций в киевском метро. Но не все знают, чем именно она уникальна.

Чем уникальна станция "Лесная"

В конце 1970-х на карте Киева появилась еще одна станция метро — "Пионерская", теперь "Лесная".

"Кажется, по своему оформлению это самая богатая и самая роскошная из наземных станций Киева. Два ряда колонн в центре платформы, словно рамы картин, на которых прикреплены металлические узоры и вставки из витражного стекла", — рассказывают на канале.

Ранее за станцией "Черниговская" находился пункт технического обслуживания. Когда же конечной стала "Лесная", здание разобрали. Теперь все, что о нем напоминает — остатки кирпичных стен на перегоне между двумя станциями. Их до сих пор можно увидеть из окон вагона.

"Лесная" имеет два выхода, соединенные с подземными переходами под Броварским проспектом, и считается одной из самых загруженных станций в киевском метро.

А еще "Лесная" — единственная наземная станция Киева, которая имеет три этажа.

Что еще интересно знать пассажирам метро

Ежедневно тысячи киевлян и гостей столицы добираются до работы, больниц и других локаций города метрополитеном.

Но в то время, когда ценится каждая минута, поезд иногда останавливается и стоит посреди тоннеля некоторое время.

Кто-то начинает нервничать, а часть других пассажиров считает, что произошла поломка. Однако опытный машинист объясняет, что все в разы проще.

Он рассказал, что поезд, как правило, останавливают среди тоннеля для высадки людей, которые проводят определенные работы в метро во время движения поездов.

В стенах подземки постоянно кипит работа, которую мы не замечаем — уборщики наводят порядок на станциях, а работники чинят тоннели и пути.

