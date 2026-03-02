Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Трехэтажная станция метро в Киеве — где она расположена

Трехэтажная станция метро в Киеве — где она расположена

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 07:32
Трехэтажная станция метро в Киеве — где расположена и чем известна
Станция метро "Лесная". Фото: Comments, Mirmetro. Коллаж: Новини.LIVE

Конечная станция "Лесная" в Киеве, расположенная на Святошинско-Броварской линии, является одной из самых загруженных станций в киевском метро. Но не все знают, чем именно она уникальна.

О некоторых особенностях станции сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Youtube-канал Дворы Киева.

Реклама
Читайте также:

Чем уникальна станция "Лесная"

В конце 1970-х на карте Киева появилась еще одна станция метро — "Пионерская", теперь "Лесная".

"Кажется, по своему оформлению это самая богатая и самая роскошная из наземных станций Киева. Два ряда колонн в центре платформы, словно рамы картин, на которых прикреплены металлические узоры и вставки из витражного стекла", — рассказывают на канале.

Ранее за станцией "Черниговская" находился пункт технического обслуживания. Когда же конечной стала "Лесная", здание разобрали. Теперь все, что о нем напоминает — остатки кирпичных стен на перегоне между двумя станциями. Их до сих пор можно увидеть из окон вагона.

"Лесная" имеет два выхода, соединенные с подземными переходами под Броварским проспектом, и считается одной из самых загруженных станций в киевском метро.

А еще "Лесная" — единственная наземная станция Киева, которая имеет три этажа.

Что еще интересно знать пассажирам метро

Ежедневно тысячи киевлян и гостей столицы добираются до работы, больниц и других локаций города метрополитеном.

Но в то время, когда ценится каждая минута, поезд иногда останавливается и стоит посреди тоннеля некоторое время.

Кто-то начинает нервничать, а часть других пассажиров считает, что произошла поломка. Однако опытный машинист объясняет, что все в разы проще.

Он рассказал, что поезд, как правило, останавливают среди тоннеля для высадки людей, которые проводят определенные работы в метро во время движения поездов.

В стенах подземки постоянно кипит работа, которую мы не замечаем — уборщики наводят порядок на станциях, а работники чинят тоннели и пути.

Ранее мы рассказывали о станциях метро в Киеве, где никогда не выходят пассажиры.

Оказывается, что несмотря на новые идеи и проекты в стенах киевского метро спрятаны недостроенные и заброшенные станции-призраки.

Также мы писали о тайне станции метро "Позняки" и ее секретном переходе, о котором даже не догадываются киевляне.

За белыми нишами одной из галерей спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

Киев метро пассажиры метрополитен станции метро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации