Главная Транспорт Действовал 20 лет — крупнейший аэропорт Европы снял запрет для пассажиров

Действовал 20 лет — крупнейший аэропорт Европы снял запрет для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 15:43
Перевозка жидкости в ручной клади — крупнейший аэропорт Европы обновил правила
Терминал аэропорта Хитроу в Лондоне. Фото: Heathrow.com

Крупнейший аэропорт Европы, лондонский Хитроу, снял запрет на жидкости в ручной клади. Правила заработали с января 2026 года во всех терминалах.

Пассажиры теперь могут брать на борт самолета жидкости в емкостях объемом до 2 литров, сообщает The Independent.

Читайте также:

Что разрешено брать в самолет

В ручную кладь теперь можно ложить воду, напитки и другие жидкости в сосуде до двух литров каждый. Ранее разрешали только 100 мл, причем такие ограничения действовали еще с 2006 года.

Переливать жидкости в маленькие бутылочки или покупать воду после контроля больше не нужно.

Причина изменений правил Хитроу

Ограничения ослабили после обновления систем безопасности. Хитроу потратил около 1 млрд фунтов стерлингов на современные CT-сканеры.

Приборы работают по принципу компьютерной томографии и создают трехмерное изображение содержимого чемодана. Работники видят, что внутри, не открывая багаж и не вынимая вещи.

Какие изменения внедрили для пассажиров

Сканеры повлияли не только на правила относительно жидкостей. Во время досмотра не просят доставать ноутбуки, фотоаппараты или бутылки с напитками.

Контроль проходит быстрее, а пассажиры меньше зависят от магазинов аэропорта с их высокими ценами на воду и напитки.

Ранее мы сообщали, что пассажирский самолет British Airways сел в Лондоне с оторванным колесом шасси.

Также узнайте, почему новые правила ЕС могут сломать привычную модель лоукостов и повысить цены на авиабилеты.

аэропорты путешествие Лондон безопасность пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
