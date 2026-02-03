Перевозка жидкости в ручной клади — крупнейший аэропорт Европы обновил правила

Терминал аэропорта Хитроу в Лондоне. Фото: Heathrow.com

Крупнейший аэропорт Европы, лондонский Хитроу, снял запрет на жидкости в ручной клади. Правила заработали с января 2026 года во всех терминалах.

Пассажиры теперь могут брать на борт самолета жидкости в емкостях объемом до 2 литров, сообщает The Independent.

В ручную кладь теперь можно ложить воду, напитки и другие жидкости в сосуде до двух литров каждый. Ранее разрешали только 100 мл, причем такие ограничения действовали еще с 2006 года.

Переливать жидкости в маленькие бутылочки или покупать воду после контроля больше не нужно.

Причина изменений правил Хитроу

Ограничения ослабили после обновления систем безопасности. Хитроу потратил около 1 млрд фунтов стерлингов на современные CT-сканеры.

Приборы работают по принципу компьютерной томографии и создают трехмерное изображение содержимого чемодана. Работники видят, что внутри, не открывая багаж и не вынимая вещи.

Какие изменения внедрили для пассажиров

Сканеры повлияли не только на правила относительно жидкостей. Во время досмотра не просят доставать ноутбуки, фотоаппараты или бутылки с напитками.

Контроль проходит быстрее, а пассажиры меньше зависят от магазинов аэропорта с их высокими ценами на воду и напитки.

