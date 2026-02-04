Полет самолетом — что пассажирам разрешено класть на багажные полки

Багажные полки в самолете. Фото: Freepik

Во время посадки в самолетах все чаще возникают конфликты из-за багажных полочек. Пассажиры кладут туда куртки, рюкзаки, пакеты с продуктами — а когда заходят другие, места для чемоданов уже нет.

Об этом рассказала украинская стюардесса в своей посте в Instagram.

Конфликты из-за полок в самолете

По ее словам, во время одного из рейсов ей пришлось буквально "играть в тетрис" в салоне, переставляя вещи пассажиров, чтобы найти место для чемоданов.

"Сегодня были конфликты на посадке. Это страшное. Потому что поприходили пассажиры, сложили все свои сумки, все свои куртки на полочки. Пришли следующие — а места нет", — рассказала бортпроводница.

Когда она начала освобождать полочки, чтобы разместить чемоданы, пассажиры начали возмущаться.

"Начинаются крики: "Боже, что вы там делаете, у меня там клубника!". А я говорю — а что ваша клубника делает на багажной полочке?" — рассказала бортпроводница.

Полочка — в первую очередь для чемоданов

По словам стюардессы, на полочках она находила не только куртки, но и "манго, вьетнамки и еще какую-то беду".

Стюардесса отметила, что багажные полочки в первую очередь предназначены для чемоданов.

"Маленькие рюкзаки, сумочки, коробки с манго, пакеты АТБ кладем под переднее кресло", — написала она.

Когда можно класть вещи на полочку

Куртки, по ее словам, можно класть на полочку, но только после того, как все пассажиры разместят свои чемоданы. Иначе места не хватит, и часть багажа придется сдавать в багажный отсек.

"А это еще шум на полчаса и задержка рейса. Оно вам надо?", — отметила стюардесса.

Также она дала простой совет: если дождаться команды Boarding completed, тогда уже можно спокойно положить рюкзак на полочку — если там останется свободное место.

