Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Норма содержания алкоголя в крови водителя — где лояльные законы

Норма содержания алкоголя в крови водителя — где лояльные законы

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 12:46
Уровень алкоголя для водителей — ограничения в разных странах
Водитель за рулем. Фото: Freepik

Были обнародованы страны с наиболее либеральным законодательством по употреблению алкоголя. Эксперты компании Ovoko проанализировали законы в 193 странах и выяснили, что наименее строгие нормы относительно вождения в состоянии алкогольного опьянения в Палау в Микронезии.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Разрешенный уровень алкоголя для водителей

Разрешенный уровень алкоголя в крови для опытных и некоммерческих водителей в Палау составляет 0,10%. За превышение этих показателей грозит лишение водительских прав на один год и штрафы. Нарушителю даже могут запретить выезд за границу.

В Мексике лимит составляет до 0,10% — однако он варьируется в зависимости от штата. В частности, в штате Табаско установлено 0,15% (1,5 мг/мл).

Вождение в нетрезвом состоянии считается серьезным уголовным преступлением в Мексике и может привести к суровым наказаниям — от крупных штрафов до тюремного заключения.

Каймановы острова в октябре 2022 года снизили предел с 0,10% до 0,07%. Однако в полиции отметили, что это не изменило существенно количество случаев вождения в нетрезвом состоянии, которое остается высоким.

Барбадос, Маршалловы острова вообще не имеют установленных ограничений, хотя водителей в нетрезвом состоянии могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее мы рассказывали, что британская аэрокосмическая и технологическая компания Vertical Aerospace представила свой новый коммерческий самолет eVTOL Valo, который будет доставлять сотни путешественников из аэропортов в центр городов.

Также есть одно недорогое средство, которое поможет избавиться от тошноты в дороге. Оно доступно в каждом супермаркете.

алкоголь закон правила заграница водители
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации