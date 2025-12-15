Уровень алкоголя для водителей — ограничения в разных странах

Водитель за рулем. Фото: Freepik

Были обнародованы страны с наиболее либеральным законодательством по употреблению алкоголя. Эксперты компании Ovoko проанализировали законы в 193 странах и выяснили, что наименее строгие нормы относительно вождения в состоянии алкогольного опьянения в Палау в Микронезии.

Разрешенный уровень алкоголя для водителей

Разрешенный уровень алкоголя в крови для опытных и некоммерческих водителей в Палау составляет 0,10%. За превышение этих показателей грозит лишение водительских прав на один год и штрафы. Нарушителю даже могут запретить выезд за границу.

В Мексике лимит составляет до 0,10% — однако он варьируется в зависимости от штата. В частности, в штате Табаско установлено 0,15% (1,5 мг/мл).

Вождение в нетрезвом состоянии считается серьезным уголовным преступлением в Мексике и может привести к суровым наказаниям — от крупных штрафов до тюремного заключения.

Каймановы острова в октябре 2022 года снизили предел с 0,10% до 0,07%. Однако в полиции отметили, что это не изменило существенно количество случаев вождения в нетрезвом состоянии, которое остается высоким.

Барбадос, Маршалловы острова вообще не имеют установленных ограничений, хотя водителей в нетрезвом состоянии могут привлечь к уголовной ответственности.

