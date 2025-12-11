Відео
Головна Транспорт Як у "П'ятому елементі" — в Європі запустять літаюче таксі

Як у "П'ятому елементі" — в Європі запустять літаюче таксі

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 20:25
Vertical Aerospace презентувала новий літак eVTOL Valo (фото)
Літак Valo. Фото: Vertical Aerospace

Британська аерокосмічна та технологічна компанія Vertical Aerospace презентувала свій новий комерційний літак eVTOL Valo, який буде введений в експлуатацію після отримання дозволу від регулюючих органів. Він буде доставляти сотні мандрівників із аеропортів до центру міст.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Читайте також:

Літаюче таксі в Європі

Зазначається, що Valo замінить прототип VX4 від Vertical. Нова модель має аеродинамічний корпус, підлогову систему акумуляторів, перероблену конструкцію крила і пропелера, вдосконалені матеріали та сертифікацію, яка відповідає найсуворішим світовим стандартам безпеки.  

Новий літак спроєктований для польотів на відстань до 160 кілометрів зі швидкістю до 240 км/год. В 2028 Valo має отримати сертифікат безпеки рівня авіалайнера, перш ніж його введуть в експлуатацію популярні авіакомпанії та оператори. Очікується, що першими рейсами літака стануть маршрути між аеропортами та центрами міст.

За словами представників компанії, преміум-салон Valo буде оснащений чотирма кріслами, панорамними вікнами, просторим особистим простором та перегородкою між салоном і кабіною пілота для підвищення безпеки та конфіденційності. Гнучка конструкція літака дозволяє розширити салон до шести крісел, що може покращити економічні показники оператора та знизити вартість квитків для пасажирів. 

"Важливо, що Valo має найбільший вантажний відсік у своєму класі, розроблений з урахуванням відгуків авіакомпаній. Шість місць для ручної поклажі та ще шість — для зареєстрованого багажу, тож пасажири можуть подорожувати без компромісів — це значна перевага для перевезень з аеропорту до міста", —  додали у Vertical.

В компанії пояснили, що спочатку їх літаки стануть доступні для бізнес-класу, проте згодом, з розвитком технологій їх квитки стануть в рази доступнішими.

Нагадаємо, раніше Китай вперше зчепив вантажні потяги бездротовими сигналами. Поїзди керувалися інтелектуальною системою управління, розробленою китайською компанією China Shenhua Energy.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

транспорт таксі Європа технології літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
