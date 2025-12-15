Рівень алкоголю для водіїв — обмеження в різних країнах

Водій за кермом. Фото: Freepik

Було оприлюднено країни з найбільш ліберальним законодавством щодо вживання алкоголю. Експерти компанії Ovoko проаналізували закони в 193 країнах та з'ясували, що найменш суворі норми щодо водіння в стані алкогольного сп'яніння в Палау в Мікронезії.

Дозволений рівень алкоголю для водіїв

Дозволений рівень алкоголю в крові для досвідчених та некомерційних водіїв в Палау становить 0,10%. За перевищення цих показників загрожує позбавлення водійських прав на один рік та штрафи. Порушнику навіть можуть заборонити виїзд за кордон.

В Мексиці ліміт становить до 0,10% — проте він варіюється залежно від штату. Зокрема, у штаті Табаско встановлено 0,15 % (1,5 мг/мл).

Водіння в нетверезому стані вважається серйозним кримінальним злочином у Мексиці й може призвести до суворих покарань — від великих штрафів до тюремного ув'язнення.

Кайманові острови у жовтні 2022 року знизили межу з 0,10% до 0,07%. Проте в поліції зазначили, що це не змінило істотно кількість випадків водіння в нетверезому стані, яка залишається високою.

Барбадос, Маршаллові острови взагалі не мають встановлених обмежень, хоча водіїв у нетверезому стані можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

