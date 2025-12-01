Видео
Копеечное средство, которое спасет от укачивания в дороге

Копеечное средство, которое спасет от укачивания в дороге

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:40
Как спастись от укачивания — доступные "лекарства" для путешественников
Девушке стало плохо в машине. Фото: freepik.com

Чемоданы упакованы, вы в пути к долгожданному курорту, но радость от путешествия омрачает неприятное ощущение тошноты. Есть одно недорогое средство, которое поможет избавиться от этой распространенной проблемы. Оно доступно в каждом супермаркете.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Как улучшить самочувствие в дороге

Отмечается, что укачивание возникает из-за того, что мозг получает противоречивые сигналы от частей тела, которые двигаются. Его симптомы обычно включают тошноту, рвоту, головокружение, головную боль, ощущение холода, бледность или потливость.

Забудьте о таблетках, пластырях и браслетах для путешествий — все, что вам нужно, это чашка мятного чая.

"Пакетик мятного чая из местного супермаркета стоит копейки, но прекрасно помогает успокоить желудок перед путешествием", — пояснил эксперт по путешествиям Ясмин Пекель.

Благодаря своим природным компонентам мятный чай помогает расслабить желудок и облегчить тошноту. Кроме того, это отличная альтернатива дорогим лекарствам, которые часто имеют неприятные побочные эффекты.

"Когда ваши глаза и уши посылают противоречивые сигналы в мозг, начинается укачивание. Мята помогает сгладить эту реакцию", — добавил специалист.

Как альтернативу, можно попробовать мятные конфеты во время путешествия — они также помогут облегчить симптомы укачивания.

Напомним, один из модных экспертов поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде. Теперь вам не придется искать утюг в отелях.

Также компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
