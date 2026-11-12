Пасажири у потязі. Фото: УНІАН

У поїздах часто виникають суперечки через нижні полиці. Пасажири з верхніх місць хочуть посидіти внизу, поїсти за столиком або покласти туди свої речі. Але людина, яка купила квиток на нижню полицю, може мати зовсім інші плани.

Чи зобов'язані ви ділитися своїм місцем з сусідами, пояснили в Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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Чи можна сидіти на чужій нижній полиці в поїзді

За правилами Укрзалізниці, кожен пасажир має право користуватися тим місцем, на яке купив квиток. Причому протягом усієї поїздки. Якщо людина їде на верхній полиці, вона може попросити сусіда знизу дозволити їй посидіти. Але погоджуватися на це чи ні — вирішує власник нижнього місця. Навіть якщо до кінцевої станції залишилося кілька хвилин, поступатися полицею він не зобов'язаний.

Те саме стосується ситуацій, коли сусід хоче посидіти внизу вдень або поїсти. Правила не дають йому права вимагати чуже місце. Якщо обидва пасажири домовилися, жодних проблем. Але без дозволу займати нижню полицю не можна.

Кому належить столик в купе УЗ

Ним часто хочуть користуватися всі пасажири, незалежно від того, на якій полиці їдуть. В Укрзалізниці пояснили, що столик належить до нижніх місць, оскільки саме до них він прикріплений. Але пасажири також можуть домовитися та користуватися столиком разом. Правила цього не забороняють.

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Чи можна класти речі під чужу нижню полицю

Ще одна причина суперечок у поїздах — багаж. Пасажири з верхніх полиць іноді хочуть поставити свої валізи або сумки під нижнє місце. Але цей простір теж належить пасажиру, який має на нього квиток. Для багажу пасажирів з верхніх місць є верхні багажні полиці та інші спеціально відведені місця у купе.

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