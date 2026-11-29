Самолет в небе, пассажирка в салоне. Фото: Magnific

Из-за российских атак на Украину аэропорты в Жешуве и Люблине периодически приостанавливают работу. В результате пассажиры могут приземлиться совсем в другом городе, чем планировали. Пассажиров интересует, за чей счет придется добираться до нужного пункта назначения. Европейские правила предусматривают несколько вариантов развития событий, а в отдельных случаях можно рассчитывать на денежную компенсацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Аэропорты24.

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Почему самолеты могут приземляться в других аэропортах

Только в сентябре аэропорт Люблина закрывали шесть раз. А с 16 по 18 сентября Жешув и Люблин приостанавливали работу три дня подряд. Подобные ситуации повторялись также в октябре и ноябре.

Причиной перенаправления самолетов может стать и погода. Например, из-за зимних туманов в Кракове рейсы регулярно перенаправляют в Катовице. В таких ситуациях права пассажиров зависят от того, обслуживает ли запасной аэропорт тот же город или регион, куда они направлялись.

Кто должен оплатить дорогу до нужного аэропорта

Если самолет приземлился в другом аэропорту, обслуживающем тот же город или регион, авиакомпания должна за свой счет организовать трансфер. Например, если вместо варшавского аэропорта Шопена самолет приземлился в Модлине, перевозчик должен предложить пассажирам бесплатный трансфер до аэропорта Шопена или другого близлежащего пункта, о котором договорится с пассажиром.

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Авиакомпания должна сделать это по собственной инициативе. Если же перевозчик оставил пассажиров самостоятельно решать проблему, они могут потребовать возмещения потраченных на дорогу денег. Главное — сохранить билеты и чеки. При этом расходы должны быть обоснованными, поэтому лучше выбирать экономный вариант транспорта.

Что делать, если самолет приземлился совсем в другом городе

Если запасной аэропорт обслуживает другой город или регион, по европейским правилам такой рейс, как правило, приравнивается к отмененному. В этом случае пассажир может выбрать:

возврат стоимости билета в течение семи дней;

альтернативный маршрут до конечного пункта назначения при первой возможности;

перенос поездки на другую удобную дату.

Также во время ожидания альтернативного рейса пассажирам предоставляются питание, напитки и возможность бесплатно отправить два сообщения. Если же продолжить путешествие можно только на следующий день или позже, авиакомпания должна обеспечить проживание в отеле и оплатить дорогу до него. Эти права сохраняются даже в том случае, если аэропорт закрыли по просьбе военных или из-за других чрезвычайных обстоятельств.

Можно ли получить компенсацию за посадку в другом аэропорту

Приземление в другом аэропорту того же города или региона не дает права на фиксированную денежную компенсацию. А вот если пассажир добрался до конечного пункта назначения с опозданием не менее чем на три часа, он при определенных условиях может рассчитывать на выплату:

250 евро;

400 евро;

600 евро.

Сумма зависит от дальности перелета. Учитывается также время, потраченное на трансфер до аэропорта, указанного в билете, или другого согласованного пункта. Но если авиакомпания докажет, что задержка произошла из-за чрезвычайных обстоятельств, например, закрытия аэропорта по соображениям безопасности, денежной компенсации может не быть.

Что нужно сделать пассажиру после приземления в другом аэропорту

Прежде всего нужно выяснить у представителей авиакомпании, организуют ли они трансфер или предложат другой способ добраться до конечного пункта назначения. Также желательно получить письменное подтверждение от перевозчика, сохранить все чеки и билеты на транспорт и зафиксировать фактическое время прибытия в нужный аэропорт. Все эти документы могут понадобиться, если впоследствии придется требовать от авиакомпании возврата денег или выплаты компенсации.

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