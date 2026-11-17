Пассажиры в салоне самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

На борту самолета и в аэропорту цены на напитки и еду «кусаются». Однако большинство авиакомпаний разрешают брать с собой на борт перекус. Туристам напомнили, из-за какого популярного снека могут возникнуть проблемы в аэропорту.

Об этом пишет Daily Express, передает Новости.LIVE.

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Продукт, который категорически нельзя брать на борт самолета

Реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) включил в обновленный список запрещенных предметов для полетов популярную закуску — кокосовые орехи.

Хотя пассажирам разрешено перевозить целые кокосы как в ручной клади, так и в багаже, сушеные чипсы могут представлять опасность.

Дело в том, что копра, входящая в состав кокосов, содержит большое количество масел, что делает её легковоспламеняющейся и потенциально пожароопасной. Большинство авиакомпаний запретили перевозку сушеных кокосов из-за пожароопасности, поэтому проверяйте актуальные правила перевозчиков перед отправлением в аэропорт.

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В самолет можно взять с собой хлеб, но не бутерброды с мясом или молочными продуктами, торты без свежих сливок, печенье, шоколад и кондитерские изделия, но не те, которые содержат большое количество необработанных молочных ингредиентов.

Также проблем не возникнет, если вы заварите себе на борту лапшу или супы в пакетах.

Макароны и лапша, но не те, которые смешаны с мясом или мясными продуктами или имеют мясную начинку

Ранее «Новости.LIVE» рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).