Аэропорт в Варшаве. Фото: LOT

В аэропортах Польши можно сэкономить не только на авиабилетах, но и на услугах перед вылетом. Часть удобств в терминалах доступна всем пассажирам без дополнительной оплаты. Есть и специальные предложения, о которых путешественники часто даже не догадываются. Некоторые позволяют быстрее пройти контроль, другие — с комфортом провести время в ожидании самолета.

Чем можно воспользоваться, не доставая кошелек, рассказывает Новини.LIVE.

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Какие услуги в аэропортах Польши бесплатны

В большинстве польских аэропортов есть базовые удобства, за которые пассажирам платить не нужно. Они особенно полезны тем, кто приезжает задолго до вылета или ждет пересадки. Среди таких услуг:

Wi-Fi. В терминалах обычно можно бесплатно подключиться к интернету, чтобы проверить рейс, связаться с близкими или воспользоваться электронным билетом.

В терминалах обычно можно бесплатно подключиться к интернету, чтобы проверить рейс, связаться с близкими или воспользоваться электронным билетом. Залы ожидания. Пассажиры могут отдохнуть на сиденьях в общих зонах терминала.

Пассажиры могут отдохнуть на сиденьях в общих зонах терминала. Зарядка телефона. Во многих аэропортах есть розетки и USB-порты для зарядки гаджетов.

Во многих аэропортах есть розетки и USB-порты для зарядки гаджетов. Комнаты для мам с детьми. Для родителей с маленькими детьми предусмотрены специальные помещения для ухода за малышами.

Для родителей с маленькими детьми предусмотрены специальные помещения для ухода за малышами. Питьевая вода. В некоторых аэропортах после прохождения контроля безопасности установлены фонтанчики, где можно бесплатно набрать воду.

В некоторых аэропортах после прохождения контроля безопасности установлены фонтанчики, где можно бесплатно набрать воду. Первая медицинская помощь. Если пассажиру стало плохо, он может обратиться за помощью к сотрудникам аэропорта.

Кто может бесплатно пройти контроль без очереди

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена действует специальное предложение для пассажиров в возрасте от 70 лет. Они могут бесплатно воспользоваться Fast Track — ускоренным прохождением контроля безопасности. Такая услуга позволяет пройти через отдельный пункт контроля и потратить меньше времени на ожидание в очереди.

В аэропорту Шопена Fast Track расположен в двух местах:

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в зоне терминала B;

в зоне E, недалеко от стоек регистрации авиакомпании LOT.

Как бесплатно попасть в бизнес-зал аэропорта

Доступ в бизнес-залы аэропорта иногда можно получить без отдельной оплаты на входе. Такая возможность предусмотрена для владельцев определенных премиальных банковских карт. Речь идет, например, о картах Visa Platinum, Signature, Infinite или Mastercard World Elite. Однако ваш банк может устанавливать дополнительные условия, среди которых — определенная сумма покупок перед поездкой.

Для проверки доступа используются специальные сервисы, например Visa Airport Companion, или приложения платежных систем. В бизнес-залах пассажиры могут воспользоваться удобными креслами, напитками, закусками, розетками, прессой и другими услугами. В некоторых залах есть душевые кабины. В варшавском аэропорту Шопена среди таких помещений есть лаунж Preludium.

Можно ли бесплатно переночевать в аэропорту Польши

Для украинцев, которые добираются до польских аэропортов на автобусах или поездах через границу, раннее прибытие иногда становится необходимостью. Одним из вариантов является ожидание самолета непосредственно в терминале.

Например, в аэропортах Варшавы и Вроцлава предусмотрена возможность провести ночь в общих залах ожидания, воспользовавшись сиденьями и другими доступными удобствами. Но следует понимать, что бесплатное ожидание в терминале не предусматривает отдельного спального места, а доступ к душу или бизнес-залу обычно платный.

Ранее Новини.LIVE писали, почему пассажиров могут не пустить в аэропорт Кишинева за несколько часов до рейса. Из-за большого потока людей терминал иногда открывают лишь за три часа до вылета, даже если билет уже на руках. Поэтому украинцам, которые едут через границу, лучше заранее продумать, где ждать свой рейс.

Также Новини.LIVE рассказывали, как найти удобное место в экономклассе без дополнительных затрат. Бесплатный сервис AeroLOPA показывает подробные схемы салонов и обозначает кресла по уровню комфорта. Перед покупкой билета можно проверить пространство для ног, расположение окон и близость к туалету.