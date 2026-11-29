Літак у небі, пасажирка в салоні. Фото: Magnific

Через російські атаки по Україні аеропорти Жешува та Любліна періодично призупиняють роботу. У результаті пасажири можуть приземлитися зовсім в іншому місті, ніж планували. Пасажирів цікавить, за чий кошт доведеться добиратися до потрібного пункту призначення. Європейські правила передбачають кілька варіантів розвитку подій, а в окремих випадках можна розраховувати на грошову компенсацію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Аеропорти24.

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Чому літаки можуть приземлятися в інших аеропортах

Лише у вересні аеропорт Любліна закривали шість разів. А з 16 до 18 вересня Жешув та Люблін призупиняли роботу три дні поспіль. Подібні ситуації повторювалися також у жовтні та листопаді.

Причиною перенаправлення літаків може стати й погода. Наприклад, через зимові тумани у Кракові рейси регулярно перенаправляють до Катовіце. У таких ситуаціях права пасажирів залежать від того, чи обслуговує запасний аеропорт те саме місто або регіон, куди вони прямували.

Хто має оплатити дорогу до потрібного аеропорту

Якщо літак приземлився в іншому аеропорту, який обслуговує те саме місто або регіон, авіакомпанія повинна власним коштом організувати трансфер. Наприклад, якщо замість варшавського аеропорту Шопена літак сів у Модліні, перевізник має запропонувати пасажирам безкоштовну дорогу до аеропорту Шопена або іншого близького пункту, про який домовляться з пасажиром.

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Авіакомпанія повинна зробити це з власної ініціативи. Якщо ж перевізник залишив пасажирів самостійно вирішувати проблему, вони можуть вимагати повернення витрачених на дорогу грошей. Головне — зберегти квитки та чеки. При цьому витрати мають бути обґрунтованими, тому краще обирати економний варіант транспорту.

Що робити, якщо літак приземлився зовсім в іншому місті

Якщо запасний аеропорт обслуговує інше місто або регіон, за європейськими правилами такий рейс, як правило, прирівнюється до скасованого. У цьому випадку пасажир може обрати:

повернення вартості квитка протягом семи днів;

альтернативний маршрут до кінцевого пункту призначення за першої можливості;

перенесення подорожі на іншу зручну дату.

Також під час очікування альтернативного рейсу пасажирам належать харчування, напої та можливість безкоштовно надіслати два повідомлення. Якщо ж продовжити подорож можна лише наступного дня або пізніше, авіакомпанія повинна забезпечити проживання в готелі та оплатити дорогу до нього. Ці права зберігаються навіть тоді, коли аеропорт закрили на прохання військових або через інші надзвичайні обставини.

Чи можна отримати компенсацію за посадку в іншому аеропорту

Посадка в іншому аеропорту того самого міста чи регіону не дає права на фіксовану грошову компенсацію. А ось якщо пасажир дістався кінцевого пункту призначення із запізненням щонайменше на три години, він за певних умов може розраховувати на виплату:

250 євро;

400 євро;

600 євро.

Сума залежить від дальності перельоту. Враховується також час, витрачений на трансфер до аеропорту, зазначеного у квитку, або іншого узгодженого пункту. Але якщо авіакомпанія доведе, що затримка виникла через надзвичайні обставини, наприклад закриття аеропорту з міркувань безпеки, грошової компенсації може не бути.

Що потрібно зробити пасажиру після посадки в іншому аеропорту

Насамперед потрібно з'ясувати у представників авіакомпанії, чи організують трансфер або запропонують інший спосіб дістатися до кінцевого пункту призначення. Також бажано отримати письмове підтвердження від перевізника, зберегти всі чеки та квитки на транспорт і зафіксувати фактичний час прибуття до потрібного аеропорту. Усі ці документи можуть знадобитися, якщо згодом доведеться вимагати від авіакомпанії повернення грошей або виплати компенсації.

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