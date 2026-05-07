Италия и Португалия временно откажутся от системы EES: что известно

Отныне все граждане стран, не входящих в ЕС, должны проходить при пересечении границы новую систему въезда и выезда (EES). Она предусматривает биометрическую проверку. Однако из-за хаоса и пробок в аэропортах две европейские страны намерены приостановить действие новых правил.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Италия и Португалия приостановят новые требования по прохождению системы EES

Система EES начала действовать с апреля и заставила изрядно понервничать путешественников. В частности, в очередях в аэропорту пассажирам приходилось стоять более четырех часов. Многие туристы из-за таких пробок просто не успевали на свой самолет.

Ожидается, что Италия отменит эти требования к майским праздникам, чтобы избежать хаоса, и вместо этого продолжит ставить штампы в паспортах.

Португалия хочет временно приостановить действие правил EES в случаях, когда очереди становятся слишком длинными.

В аэропортах португальских городов Фару и Лиссабона во время большого скопления людей пропускают, не требуя прохождения через биометрические терминалы.

Кроме того, Греция отменила прохождение EES для британцев. Приостановление процедуры будут действовать в течение всего лета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что система въезда/выезда ЕС (EES) заработала на полную с 10 апреля 2026 года. Она позволяет точно отследить краткосрочные пребывания путешественников в Европе. В частности, иностранцы имеют право находиться на территории ЕС максимум 90 дней в течение 180-дневного периода.

Также Новини.LIVE писали, что новая система EE вызвала десятки проблем — пассажиры стоят часами в очередях на паспортном контроле. Довольно часто выходят из строя автоматические кабинки для снятия биометрических данных, а также возникают сбои в IT-инфраструктуре, которые парализуют работу пограничников.