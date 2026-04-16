Новая система въезда/выезда (EES) в ЕС: почему пассажиры вынуждены долго ждать

Пассажиры проходят контроль в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Уже 6 день в Европе действует новая система въезда/выезда ЕС (EES). Хотя она поэтапно внедрялась с 12 октября 2025 года, многие аэропорты столкнулись со сложностями. Тысячи пассажиров вынуждены часами ждать в очереди, чтобы пройти биометрические процедуры.

Задержки из-за системы въезда/выезда ЕС (EES)

Новые правила в Европе уже вызвали серьезные задержки в аэропортах Германии, Италии, Испании и других.

По информации Международного совета аэропортов (ACI), пассажирам в среднем сейчас приходится стоять в очереди на прохождение границы около 3 часов.

Директор европейского подразделения ACI Оливье Янковец обеспокоен тем, что очереди уже стали критическими в часы, а сезон отпусков, во время которого существенно возрастает пассажиропоток, только начинается.

Читайте также:

Существенные задержки возникли из-за нескольких проблем. В частности, постоянно выходят из строя автоматические кабинки для снятия биометрических данных. Кроме того, время от времени возникают сбои в IT-инфраструктуре, которые парализуют работу пограничников.

Длинные очереди также образуются из-за недостатка персонала и неспособности работников оперативно решать технические проблемы.

В Международном совете аэропортов сообщили, что в среднем на одного человека сейчас тратится около 5 минут, что критично в час-пик. Там уже обратились в Еврокомиссию с предложением останавливать биометрические процедуры в моменты критических задержек.

Однако в Еврокомиссии утверждают, что система въезда/выезда ЕС (EES) "работает очень хорошо" и большинство членов ЕС не имеют с ней проблем. По их официальным подсчетам, на одного пассажира уходит около 79 секунд. Задержки в Брюсселе называют ожидаемыми и нормальными для производства такого уровня цифровизации.

С начала внедрения системы в октябре прошлого года, было зарегистрировано 52 млн пересечения границы. Около 27 тыс. пассажиров было отказано во въезде, из которых 700 человек несли угрозу для ЕС.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что система въезда/выезда ЕС (EES) заработала на полную с 10 апреля 2026 года. Она позволяет точно отследить краткосрочные пребывания путешественников в Европе. В частности, иностранцы имеют право находиться на территории ЕС максимум 90 дней в течение 180-дневного периода.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.