Італія та Португалія тимчасово відмовляться від системи EES: що відомо

Пасажирка реєструється на свій рейс в аеропорту.

Відтепер усі громадяни країн, що не входять до ЄС, мають проходити при перетині кордону нову систему в’їзду та виїзду (EES). Вона передбачає біометричну перевірку. Проте через хаос та затори в аеропортах дві європейські країни мають намір призупинити дію нових правил.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Італія та Португалія призупинять нові вимоги щодо проходження системи EES

Система EES почала діяти з квітня і змусила добряче понервувати мандрівників. Зокрема, в чергах у аеропорту пасажирам доводилося стояти понад чотири години. Багато туристів через такі затори просто не встигали на свій літак.

Очікується, що Італія скасує ці вимоги до травневих свят, аби уникнути хаосу, і замість цього продовжить ставити штампи в паспортах.

Португалія хоче тимчасово призупинити дію правил EES у випадках, коли черги стають занадто довгими.

В аеропортах португальських міст Фару та Лісабона під час великого скупчення людей пропускають, не вимагаючи проходження через біометричні термінали.

Крім того, Греція скасувала проходження EES для британців. Призупинення процедури будуть діяти протягом всього літа.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що система в’їзду/виїзду ЄС (EES) запрацювала на повну із 10 квітня 2026 року. Вона дозволяє точно відстежити короткострокові перебування мандрівників в Європі. Зокрема, іноземці мають право перебувати на території ЄС максимум 90 днів протягом 180-денного періоду.

Також Новини.LIVE писали, що нова система EE спричинила десятки проблем — пасажири стоять годинами в чергах на паспортному контролі. Доволі часто виходять з ладу автоматичні кабінки для зняття біометричних даних, а також виникають збої в IT-інфраструктурі, які паралізовують роботу прикордонників.