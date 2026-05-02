Пассажиры пропускают рейсы: Ryanair призвал отложить новую систему EES

Пассажиры пропускают рейсы: Ryanair призвал отложить новую систему EES

Дата публикации 2 мая 2026 19:32
Новая система въезда/выезда в Европу (EES): Ryanair призвал отложить на период отпусков
Самолет Ryanair ждет пассажиров. Фото: ryanair.com

Бюджетная ирландская компания Ryanair опубликовала обновленную информацию о новой Европейской системе въезда/выезда (EES). Из-за нее с проблемами сталкиваются тысячи путешественников, которые посещают города во Франции, Германии, Греции, Италии, Португалии, Испании и других стран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Ryanair призвал отложить новую систему въезда/выезда (EES)

Новая система въезда/выезда (EES) заменяет традиционные штампы в паспортах. Путешественники, которые не являются гражданами страны ЕС должны зарегистрировать биометрические данные — отпечатки пальцев и сфотографироваться. Процедура является бесплатной.

Она полноценно заработала во всех аэропортах Европы с 10 апреля и вызвала десятки проблем. Путешественники стоят часами в очередях на паспортном контроле, а иногда даже вынуждены пропустить свой рейс.

На этом фоне лоукост-авиакомпания Ryanair в соцсетях призвала приостановить внедрение EES до сентября, после завершения пикового летнего сезона.

"Несмотря на то, что уже более трех лет было известно, что система EES начнет полноценно функционировать с 10 апреля 2026 года, Франция, Португалия, Польша, Италия, Испания и Германия не обеспечили надлежащего кадрового обеспечения и готовности систем", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что Ryanair может оштрафовать сразу на 500 евро. Такое суровое наказание установлено для тех, кто нарушает дисциплину на борту. Авиакомпания надеется, что штраф "выступит сдерживающим фактором" для искоренения неприемлемого поведения на борту самолетов.

Также Новини.LIVE писали, на сколько еще времени Ryanair хватит забронированного по старым ценам топлива для самолетов. В частности, перевозчик рискует столкнуться с перебоями в поставках в Европе уже в конце весны. Цены на билеты могут взлететь уже в конце мая или в июне.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
