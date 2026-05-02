Новая система въезда/выезда в Европу (EES): Ryanair призвал отложить на период отпусков

Самолет Ryanair ждет пассажиров.

Бюджетная ирландская компания Ryanair опубликовала обновленную информацию о новой Европейской системе въезда/выезда (EES). Из-за нее с проблемами сталкиваются тысячи путешественников, которые посещают города во Франции, Германии, Греции, Италии, Португалии, Испании и других стран.

Ryanair призвал отложить новую систему въезда/выезда (EES)

Новая система въезда/выезда (EES) заменяет традиционные штампы в паспортах. Путешественники, которые не являются гражданами страны ЕС должны зарегистрировать биометрические данные — отпечатки пальцев и сфотографироваться. Процедура является бесплатной.

Она полноценно заработала во всех аэропортах Европы с 10 апреля и вызвала десятки проблем. Путешественники стоят часами в очередях на паспортном контроле, а иногда даже вынуждены пропустить свой рейс.

На этом фоне лоукост-авиакомпания Ryanair в соцсетях призвала приостановить внедрение EES до сентября, после завершения пикового летнего сезона.

"Несмотря на то, что уже более трех лет было известно, что система EES начнет полноценно функционировать с 10 апреля 2026 года, Франция, Португалия, Польша, Италия, Испания и Германия не обеспечили надлежащего кадрового обеспечения и готовности систем", — говорится в сообщении.

