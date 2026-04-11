Система въезда EES в ЕС: новые правила для украинцев в апреле 2026 года

ЕС перешел на систему EES: новые правила пересечения границы в 2026 году

ЕС перешел на систему EES: новые правила пересечения границы в 2026 году

Дата публикации 11 апреля 2026 19:37
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Поездка в Европу на отдых теперь осуществляется по новым правилам. Система въезда/выезда ЕС (EES) поэтапно внедрялась с 12 октября 2025 года в 29 европейских странах и полностью заработала с 10 апреля 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Новая система EES

EES — это новая автоматизированная ИТ-система, которая внедрена в аэропортах, паромных терминалах и на станциях Eurostar во всей Шенгенской зоне. Система отслеживает краткосрочные пребывания в Европе — максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

EES была введена, чтобы исчезла необходимость проставления штампов в паспортах. Вместо этого посетители будут автоматически регистрироваться в системе при въезде и выезде из стран ЕС.

Все путешественники, которые не являются гражданами ЕС независимо от того, каким транспортом путешествуют — поездом, самолетом или морем — должны придерживаться новых правил.

Зарегистрироваться в системе можно с помощью специальных терминалов EES, которые установлены в аэропортах, паромных терминалах и на вокзалах Eurostar. Они считывают отпечатки пальцев, сканируют лицо и паспорт. Детей до 12 лет только фотографируют. Соответствующие данные хранятся в течение трех лет.

Если срок действия вашего паспорта заканчивается до истечения трех лет, вам нужно будет перерегистрироваться с новым паспортом.

Регистрация EES может вызвать задержки в аэропортах, в частности в Брюсселе, Лиссабоне и Праге. Чтобы не пропустить свой рейс — лучше прибыть заранее, часа за 3.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода. Если же вы планируете работать или учиться в Польше - нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевая, участия в научных конференциях и тому подобное.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
Реклама

