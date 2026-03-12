УЗ взимает дополнительную комиссию — как ее избежать пассажирам

У пассажира УЗ проверяют билеты. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Часть украинцев вынуждена платить больше за билеты на пригородные поезда Укрзализныци. Дополнительную комиссию будут платить пассажиры, которые будут покупать билеты в железнодорожных кассах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на автора Youtube-канала "Железные магистрали" Олега Васильева.

Дополнительная комиссия УЗ

По словам Васильева, Укрзализныця снова вернула комиссию за продажу пригородных билетов на железной дороге. Перевозчик вводил дополнительный сбор 3 февраля, однако уже 6 февраля он был отменен.

Размер комиссии составляет 7 гривен. Однако дополнительный сбор взимается только с пассажиров, которые покупают билеты через железнодорожные кассы, оплачивая их наличными или pos-терминалом.

"11 марта комиссионный сбор снова появился. Однако остается возможность покупки билетов на пригородные поезда без комиссии через мобильное приложение УЗ", — сообщил мужчина.

Однако сэкономить на билетах имеют возможность далеко не все пассажиры. В частности, приобрести посадочные талоны онлайн на пригородные поезда сейчас возможно только в Киевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской и частично Херсонской и Запорожской областях.

Что еще интересно знать путешествующим поездами УЗ

В УЗ разъяснили, появятся ли в приложении специальные отметки о попутчиках. Пользователи соцсетей поинтересовались у перевозчика, не планируют ли в компании в ближайшее время сделать отметки в билетах, кто именно едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или люди с животными.

В Укрзализныце ответили, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей.

Ранее мы рассказывали, как быстро найти потерянную в поезде или на вокзале вещь. Есть шанс, что любимую игрушку вашего ребенка или ваши перчатки могут найти работники вокзала или проводники.

Если такой неприятности не удалось избежать, пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по номеру 0 800 503 11.

Также писали Укрзализныця повысила стоимость постельных комплектов. За него пассажирам придется уже отдать 95 гривен, вместо привычных 80 гривен.

Комплекты подорожали как в плацкартных, так и в купейных вагонах.